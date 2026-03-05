قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستعرض إنجازات منظومة الكلى خلال يناير 2026.. توسعات جديدة وتجهيزات مُتقدمة لمرضى الغسيل الكلوي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة إنجازات نوعية في منظومة الكلى خلال شهر يناير 2026، شملت توسعاً في البنية التحتية وتوفير أحدث التجهيزات الطبية وتفعيل بروتوكولات رعاية متخصصة، بهدف ضمان تقديم رعاية متكاملة عالية الجودة لمرضى الغسيل الكلوي في جميع محافظات الجمهورية.

تشغيل وحدات غسيل كلوي جديدة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم افتتاح وتشغيل وحدات غسيل كلوي جديدة في مستشفى طوخ بالقليوبية ومستشفى مطروح العام، إضافة إلى وحدة مخصصة للغسيل داخل العناية المركزة بمستشفى صدر بني سويف، كما استحدثت خدمات متقدمة لأول مرة في مناطق معينة مثل الغسيل البريتوني بمستشفى منيا القمح بالشرقية، وتقنية HDF فائق النفاذية بمستشفى أجا، وغسيل الطوارئ بمستشفيي السنبلاوين ومنية النصر بالدقهلية، وجلسات CRRT المستمرة بمستشفى شربين بالدقهلية، بالإضافة إلى تشغيل عيادة كلى ومبادرة الكشف النفسي والرمد لمرضى الغسيل بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد 11 ماكينة غسيل كلوي و91 كرسي كلى في محافظات أسيوط والبحيرة والمنوفية والدقهلية والقاهرة والشرقية، مع دعم مستشفى مطروح العام بـ8 ماكينات إضافية، وتزويد مستشفيات الدقهلية بفلاتر كربونية لمحطات المعالجة، ورفع كفاءة واحلال محطات معالجة المياه في مستشفى الزاوية بالقاهرة وديروط المركزي بأسيوط.

من جانبه أكد الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي أن شهر يناير شهد نشاطاً مكثفاً في الرعاية التخصصية، حيث تم فحص 3822 مريضاً ضمن بروتوكول فحص قاع العين لمرضى الغسيل الكلوي في 57 مستشفى بـ7 محافظات (القاهرة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، البحر الأحمر، المنيا)، وتفعيل بروتوكول الرعاية النفسية للمرضى في 6 محافظات استفاد منها مئات المرضى في القاهرة والغربية والدقهلية ودمياط وبني سويف وكفر الشيخ.

وأشار إلى إجراء 580541 جلسة غسيل كلوي من خلال المنظومة المميكنة في 781 مركزاً حكومياً وخاصاً وجامعياً وتأمين صحي، إضافة إلى 446 جلسة HDF فائق النفاذية و87 جلسة فصل بلازما، مع تنفيذ جولات ميدانية شملت 55 وحدة غسيل كلوي في 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، بني سويف، القليوبية) لمتابعة انتظام العمل.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتطوير منظومة الكلى، وتعزيز الكشف المبكر، وتوفير كافة أشكال الرعاية لمرضى الفشل الكلوي للحد من المضاعفات وتحسين جودة حياتهم.

خالد عبدالغفار 2026 مرضى الغسيل الكلوي وزارة الصحة والسكان بروتوكولات رعاية طوخ بالقليوبية مطروح منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

اندلع حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد