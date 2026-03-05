مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

لقى شخص مصرعه في الحال، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة بعد بوابة السعودية، اتجاه القاهرة، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.