6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

لمياء الياسين

أطلقت شركة أبل سلسلة من حواسيب ماك بوك المحمولة والتي تبدأ بسعر  1,099 دولارًا، وذلك في محاولة لجذب العملاء بأجهزة جديدة في سوق الحواسيب الشخصية.

يشمل الجيل الجديد من أجهزة ماك بوك لطرازي ماك بوك برو وماك بوك آير، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من أعمال الحواسيب الشخصية لدى الشركة، كما كانت محورية في دفع شركة "أبل" وذلك نحو تصنيع رقائق مخصصة.

يبدأ سعر جهاز MacBook Neo من 600 دولار ويُعدّ خيارًا أفضل للطلاب بسعر أساسي 500 دولار مع خصم خاص. مع ذلك، لا يعني هذا أنه سيكون الجهاز الوحيد الذي ستحتاجه، خاصةً إذا كنت قلقًا بشأن سعة الذاكرة الموحدة البالغة 8 جيجابايت. وإذا كنت تخطط لاستخدامه لأكثر من مجرد تصفح الإنترنت، فعليك التفكير في النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت بسعر 700 دولار. يأتي جهاز MacBook Neo الأغلى مزودًا بتقنية Touch ID، وهي ميزة غير متوفرة في الطراز الأقل.

يأتي حاسوب MacBook Neo بشاشة قياس 13 بوصة، وهيكل معدني بوزن 2.7 رطل، 

وتؤكد الشركة أن البطارية تدوم حتى 16 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، يتم تزويدها عبر أحد منفذي USB-C

ويضم الحاسوب كاميرا FaceTime HD بدقة 1080p مع ميكروفونين مزدوجين.

وأضافت أنه أسرع بنسبة تصل إلى 50% في المهام اليومية مثل تصفح الويب،  تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي 

ويتزامن إطلاق الجهاز مع ارتفاع أسعار الطرازات المتقدمة مثل MacBook Pro، التي زادت بما يصل إلى 400 دولار مقارنة بالجيل السابق، في ظل نقص مستمر في الذاكرة رام.

وفي هذا السياق، قد يشكل MacBook Neo خيارا جذابا للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى مواصفات تقنية متقدمة أو لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومة اقتناء حاسوب ماك باللون الوردي.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

محمد هاني

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الاهلي

السكري

طاجن الفول

انقاص الوزن

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

