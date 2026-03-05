لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

أطلقت شركة أبل سلسلة من حواسيب ماك بوك المحمولة والتي تبدأ بسعر 1,099 دولارًا، وذلك في محاولة لجذب العملاء بأجهزة جديدة في سوق الحواسيب الشخصية.

يشمل الجيل الجديد من أجهزة ماك بوك لطرازي ماك بوك برو وماك بوك آير، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من أعمال الحواسيب الشخصية لدى الشركة، كما كانت محورية في دفع شركة "أبل" وذلك نحو تصنيع رقائق مخصصة.

سعر جهاز MacBook Neo

يبدأ سعر جهاز MacBook Neo من 600 دولار ويُعدّ خيارًا أفضل للطلاب بسعر أساسي 500 دولار مع خصم خاص. مع ذلك، لا يعني هذا أنه سيكون الجهاز الوحيد الذي ستحتاجه، خاصةً إذا كنت قلقًا بشأن سعة الذاكرة الموحدة البالغة 8 جيجابايت. وإذا كنت تخطط لاستخدامه لأكثر من مجرد تصفح الإنترنت، فعليك التفكير في النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت بسعر 700 دولار. يأتي جهاز MacBook Neo الأغلى مزودًا بتقنية Touch ID، وهي ميزة غير متوفرة في الطراز الأقل.

يأتي حاسوب MacBook Neo بشاشة قياس 13 بوصة، وهيكل معدني بوزن 2.7 رطل،

وتؤكد الشركة أن البطارية تدوم حتى 16 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، يتم تزويدها عبر أحد منفذي USB-C

ويضم الحاسوب كاميرا FaceTime HD بدقة 1080p مع ميكروفونين مزدوجين.

وأضافت أنه أسرع بنسبة تصل إلى 50% في المهام اليومية مثل تصفح الويب، تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي

ويتزامن إطلاق الجهاز مع ارتفاع أسعار الطرازات المتقدمة مثل MacBook Pro، التي زادت بما يصل إلى 400 دولار مقارنة بالجيل السابق، في ظل نقص مستمر في الذاكرة رام.

وفي هذا السياق، قد يشكل MacBook Neo خيارا جذابا للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى مواصفات تقنية متقدمة أو لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومة اقتناء حاسوب ماك باللون الوردي.