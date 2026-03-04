صوت من البحيرة يحلق في سماء الإنشاد الديني عبر شاشة إكسترا نيوز

في حلقة مميزة اتسمت بالأجواء الروحانية، استضاف الإعلامي محمد الرميحي ببرنامج “باب الرجاء” المذاع على قناة إكسترا نيوز، المنشد والمبتهل محمد راجح، في لقاء حمل بين طياته الكثير من المشاعر الصادقة والنفحات الإيمانية.

وخلال الحلقة، خطف محمد راجح أنظار المشاهدين بصوته القوي ومساحته الصوتية الواسعة، مقدمًا مجموعة من الابتهالات والتواشيح التي عكست موهبة فطرية مميزة وحضورًا هادئًا يليق بهذا اللون من الفن الروحي. وأكد أن رحلته مع الإنشاد بدأت منذ الطفولة، حين ظهرت موهبته مبكرًا من خلال مشاركاته في الإذاعة المدرسية، إلى جانب حفظه للقرآن الكريم على يد الشيخ رمضان عبد الكريم حربي، وهو ما أسهم في صقل أذنه الموسيقية وتعزيز قدرته على الأداء المقامي السليم.

وينتمي راجح إلى قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهي منطقة عُرفت بإنجاب العديد من أصحاب الأصوات المتميزة في مجال التلاوة والإنشاد. ورغم عمله الأساسي مدرسًا للغة الإنجليزية، فإن شغفه بالابتهال ظل حاضرًا بقوة في حياته اليومية، حيث يحرص على إحياء المناسبات الدينية والمشاركة في الفعاليات الروحانية.

وكشف خلال اللقاء أنه لم يتلقَ دراسة أكاديمية متخصصة في علم المقامات الموسيقية، بل اعتمد على الموهبة السماعية والإنصات لكبار المنشدين، مستلهمًا أسلوبه من رموز هذا الفن الأصيل، مثل الشيخ الهلباوي، والشيخ محمود رمضان، وعلي محمود، إضافة إلى تأثره بمدرسة الكردي في الأداء المقامي.

برنامج “باب الرجاء” يواصل من خلال شاشته على قناة إكسترا نيوز تسليط الضوء على المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رسالة إعلامية تهدف إلى دعم الأصوات الواعدة والحفاظ على الهوية الفنية الروحانية التي تُميز التراث المصري.

وتعكس هذه الحلقة اهتمام القناة بإبراز النماذج الملهمة التي تجمع بين الموهبة والاجتهاد، وتؤكد أن ساحة الإنشاد الديني لا تزال زاخرة بالأصوات القادرة على ملامسة القلوب وإحياء التراث بروح عصرية متجددة.