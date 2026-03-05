قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية

د شوقي علام
د شوقي علام
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين يستفسر فيه عن مدى جواز إخراج زكاة الفطر تبرعًا ومجاملةً لجارٍ وصديق عزيز له ولأسرته، نظرًا لمرض هذا الجار رغم قدرته المادية على إخراجها.
أكد الدكتور شوقي علام في إجابته أنه يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه، حتى مع كونه قادرًا ماديًا على إخراجها، ولكن وضع فضيلته شرطًا أساسيًا لصحة هذا الفعل وهو: "أن يستأذنه في ذلك".
وأوضح فضيلة المفتي السابق أنه في حال أذن الجار للصديق بإخراجها عنه، فإن ذلك يُجزئ عنه وعن أسرته، ولا يلزمه إخراجها مرة أخرى ، أما إذا تم الإخراج دون استئذان أو إعلام، فإنها لا تجزئ عنهم شرعًا، وتُحسب في هذه الحالة "صدقة عامة" وليست زكاة فطر.

واستعرض الدكتور شوقي علام الأصل الفقهي لهذه المسألة موضحًا أن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول دون استئذان منهم، لأنه هو من يتحمل نفقتهم، وتكفي نيته عنهم لأن العبادات لا تصح إلا بالنية.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجزئ إخراج الزكاة عن "الأجنبي" (وهو من لا تلزم السائل نفقته ولا ولاية له عليه) إلا بإذنه، لكي يقوم هذا الإذن مقام النية. واستشهد فضيلته بأقوال المذاهب الأربعة كالتالي:


 من المذهب الحنفي ذكر العلامة الطحطاوي أن سبب الوجوب هو "الرأس" الذي يموله الإنسان ويلي عليه ولاية مطلقة، ولذا فإن الأداء عن الولد الكبير بغير إذنه قياسه عدم الإجزاء، إلا أن الاستحسان أجازه لثبوت الإذن عادةً، وهو ما لا يتوفر في الأجنبي.
 من المذهب المالكي أشار العلامة الخرشي إلى أن الأب يخرج عن ابنه الصغير دون علمه، أما إذا بلغ الابن وقدر فلا بد من إعلامه لأن الإعلام يقوم مقام النية.
 من المذهب الشافعي أكد الإمام النووي في "المجموع" أن إخراج الفطرة عن الأجنبي لا يجزئ بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، لأنها عبادة لا تسقط عن المكلف بها دون علمه ورضاه.
 من المذهب الحنبلي أوضح الإمام البهوتي أن من يصح تبرعه إذا أخرج عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي بإذنه أجزأه، وإلا فلا.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
وفي ختام فتواه، شدد الدكتور شوقي علام على الحكمة السامية من مشروعية زكاة الفطر، واصفًا إياها بأنها تزكية للصائم وطهرة له جبرًا لما قد يشوب صومه من لغو أو رفث.
 إغناء للفقراء رفقًا بهم وإدخالاً للسرور على قلوبهم في يوم العيد.
واستدل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».
 

وعلى ذلك يجوز لك مجاملة جارك المريض بإخراج الزكاة عنه وعن أسرته كنوع من الرعاية والود، شريطة أن تخبره ويوافق على ذلك لتصح النية ويتحقق الإجزاء.

زكاة الفطر الإنابة التبرع عن الغير الإنابة في الزكاة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

اندلع حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

