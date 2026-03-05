قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرنسا تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط

محمود نوفل

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أنه صدر القرار الفرنسي بالسماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في أعقاب الرفض الإسباني منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد عسكرية مشتركة على أراضيها لشن هجمات على إيران، في الوقت الذي صعّدت فيه مدريد انتقاداتها لما وصفته بـ"التدخل العسكري غير المبرر والخطير".

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، بأنه في حين أن الحكومة تسعى إلى "الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، فإنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام قواعدها في العمل العسكري الجاري.

وقال لقناة تيليسينكو: "أريد أن أكون واضحاً وجلياً للغاية، القواعد لا تُستخدم - ولن تُستخدم - لأي غرضٍ خارج نطاق الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولا لأي غرضٍ خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، هذا التأكيد، قائلةً إن أياً من القاعدتين لم تُستخدم في العملية العسكرية الأمريكية.

وأضافت للصحفيين: «هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القواعد، ولكن فهمنا للاتفاق يقتضي أن تلتزم العمليات بالأطر القانونية الدولية وأن تحظى بدعم دولي».

وأظهرت خرائط جمعها موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 15 طائرة أمريكية غادرت روتا ومورون منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تبين أن سبع طائرات على الأقل هبطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

