فرنسا تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أنه صدر القرار الفرنسي بالسماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في أعقاب الرفض الإسباني منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد عسكرية مشتركة على أراضيها لشن هجمات على إيران، في الوقت الذي صعّدت فيه مدريد انتقاداتها لما وصفته بـ"التدخل العسكري غير المبرر والخطير".

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، بأنه في حين أن الحكومة تسعى إلى "الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، فإنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام قواعدها في العمل العسكري الجاري.

وقال لقناة تيليسينكو: "أريد أن أكون واضحاً وجلياً للغاية، القواعد لا تُستخدم - ولن تُستخدم - لأي غرضٍ خارج نطاق الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولا لأي غرضٍ خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، هذا التأكيد، قائلةً إن أياً من القاعدتين لم تُستخدم في العملية العسكرية الأمريكية.

وأضافت للصحفيين: «هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القواعد، ولكن فهمنا للاتفاق يقتضي أن تلتزم العمليات بالأطر القانونية الدولية وأن تحظى بدعم دولي».

وأظهرت خرائط جمعها موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 15 طائرة أمريكية غادرت روتا ومورون منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تبين أن سبع طائرات على الأقل هبطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.