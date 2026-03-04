لن تتخيلها.. عشبة شهيرة تحمي من السرطان وتنسق الوزن

يعد النعناع من الاعشاب الرخيصة التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية التى لا يعرفها كثيرون.

ووفقا لما ذكره موقع ayurveda فإن النعناع يساعد في حماية الجسم من السرطان والسمنة.

يساعد في علاج السرطان

يحتوي النعناع على مادة كيميائية نباتية فعّالة قد تساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان ولا تزال فوائده للإنسان في هذا المجال قيد البحث.



يساعد في إنقاص الوزن

بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة، يُمكن للنعناع أن يُساعدك في جهودك لإنقاص الوزن بطريقة صحية.

إذا كنت تستمتع بشاي النعناع، فجرب تناوله بالتناوب مع مشروب الشاي الأخضر، فكلاهما يُحسّن الهضم وبالتالي يُساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يُعدّ النعناع مُنشطًا يُحفّز الجهاز الهضمي للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وتحويل الدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تُساعد على تكسير الخلايا الدهنية، مما يُقلل من محيط خصرك كما يُساعدك شاي النعناع على إنقاص الوزن فتأثيره الحراري يزيد من درجة حرارة جسمك ومعدل الأيض الأساسي، مما يُعزز خطة إنقاص الوزن ونتيجة لذلك، فإن إضافة النعناع إلى نظامك الغذائي تُزيد من كمية الدهون المُستهلكة والمُستخدمة بدلاً من تخزينها، مما يُساهم في زيادة الوزن.

عشبة تخفض ضغط الدم



يُعدّ النعناع عشبةً مُبرّدةً ومهدئةً في الطب الأيورفيدي، حيث يُساعد على خفض ضغط الدم، إذ يُساهم محتوى البوتاسيوم في أوراق النعناع في خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض لذا، يُمكن أن يُساعد تناول شاي النعناع بانتظام على تحقيق نمط حياة صحي