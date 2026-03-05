إيطاليا ترسل مضادات طائرات إلى دول الخليج

كشفت الحكومة الإيطالية على لسان رئيسة وزراءها جورجيا ميلوني عن إعتزمه إرسال مضادات طائرات إلى دول الخليج.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، السفير الإيراني في روما، الثلاثاء، على خلفية الهجوم الذي طال قبرص مؤخرًا.

وأكد تاياني أن "أوروبا ليست طرفًا في النزاع الإيراني، ويجب ألا تربط بالأحداث الجارية".

ويأتي هذا التحرك بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، الاثنين، والتي تقع على أراضٍ بريطانية ذات سيادة بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان القبارصة، ما اضطر المئات إلى إخلاء منازلهم خوفًا على سلامتهم.