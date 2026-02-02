الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا أمنيا بشأن تداعيات تظاهرات تورينو

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عقدت اجتماعا أمنيا مع عدد من الوزراء في أعقاب اندلاع احتجاجات بمدينة تورينو بشمال إيطاليا ضد إغلاق مركز ثقافي يساري واشتباكات مع قوات إنفاذ القانون .

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم أن الاجتماع استهدف مراجعة التدابير قيد الدراسة لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها في أقرب وقت ممكن يوم الأربعاء المقبل وفقا للإجراءات التي ستكون محور الاجتماع.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع حزمة إجراءاتها الأمنية في أعقاب أحداث تورينو.

وكان العديد من المتظاهرين احتجوا على إخلاء مركز "أسكاتاسونا" الثقافي، الذي كان مكانا لتجمع التيارات اليسارية في تورينو وأصيب العديد من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات.