تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

تستعد شركة جنرال موتورز (GM) لإزاحة الستار عن الجيل القادم من شاحنتي “شيفروليه سيلفرادو” وقريبتها الفاخرة "جي إم سي سييرا" خلال العام الجاري 2026.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الشاحنات الكاملة الحجم (Full-size Pickups) منافسة هي الأشرس في تاريخها، حيث تراهن المجموعة الأمريكية على هذين الطرازين للحفاظ على هيمنتها السوقية.

ورغم تكتم الشركة الشديد حول التفاصيل الفنية لسيارة شيفروليه سيل٧، إلا أن التوقعات تشير إلى قفزة نوعية في التصميم والقدرات التشغيلية لتتجاوز ما قدمته المنافسة مؤخرًا.

تسريب صرز شيفروليه سيلفرادو 2026

رغم غياب الصور الرسمية حتى الآن، إلا أن رسومات براءات الاختراع التي تم الكشف عنها مؤخرًا منحت المصممين الرقميين، مثل فريق (AutoYa)، مادة خصبة لرسم ملامح تقريبية للجيل الجديد.

وتكشف التسريبات توجهًا نحو تصميمات أكثر حدة وشراسة، مع الاحتفاظ بهوية الإضاءة الأمامية التي تأخذ شكل حرف (C) الشهير، ولكن بلمسات عصرية نحيفة.

وتدمج التصميمات الجديدة بين الضخامة المعهودة وبين تحسينات انسيابية تهدف إلى تقليل مقاومة الهواء، مما يعزز من كفاءة الاستهلاك دون التضحية بالمظهر القوي الذي يميز هذه الشاحنات.

التمسك بمحركات V8 في عصر التحول الكهربائي

في مفاجأة سارة لعشاق القوة التقليدية، تشير التقارير إلى أن جنرال موتورز قررت الاحتفاظ بخيار محركات (V8) الجبارة في الموديلات الجديدة، إلى جانب خيارات المحركات التوربينية والهجينة.

ويعكس هذا القرار استماع الشركة لمطالب عملائها الذين يحتاجون إلى عزم دوران هائل وقدرات سحب تتناسب مع المهام الشاقة التي لا تزال المحركات الكهربائية تواجه فيها بعض التحديات.

ومن المتوقع أن تحصل هذه المحركات على تحديثات برمجية وميكانيكية ترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر توافقًا مع معايير الانبعاثات الصارمة لعام 2026.

من المنتظر أن تشهد المقصورة الداخلية التغيير الأكبر؛ حيث ستتحول إلى مركز قيادة رقمي يضم شاشات ضخمة تعمل بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكامل تام مع الهواتف الذكية.

وستركز جي إم سي سييرا على تقديم خامات أكثر فخامة وتجهيزات تكنولوجية متقدمة لتأكيد مكانتها كشاحنة "بريميوم"، بينما ستركز سيلفرادو على العملية والتحمل مع توفير أحدث أنظمة المساعدة على القيادة (Super Cruise).

إن الرهان القادم لجنرال موتورز يعتمد على دمج القوة الميكانيكية بالذكاء الرقمي لتقديم تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات العمل والترفيه في آن واحد.