قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
عزة عاطف

تستعد شركة جنرال موتورز (GM) لإزاحة الستار عن الجيل القادم من شاحنتي “شيفروليه سيلفرادو” وقريبتها الفاخرة "جي إم سي سييرا" خلال العام الجاري 2026. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الشاحنات الكاملة الحجم (Full-size Pickups) منافسة هي الأشرس في تاريخها، حيث تراهن المجموعة الأمريكية على هذين الطرازين للحفاظ على هيمنتها السوقية. 

ورغم تكتم الشركة الشديد حول التفاصيل الفنية لسيارة شيفروليه سيل٧، إلا أن التوقعات تشير إلى قفزة نوعية في التصميم والقدرات التشغيلية لتتجاوز ما قدمته المنافسة مؤخرًا. 

تسريب صرز شيفروليه سيلفرادو 2026 

رغم غياب الصور الرسمية حتى الآن، إلا أن رسومات براءات الاختراع التي تم الكشف عنها مؤخرًا منحت المصممين الرقميين، مثل فريق (AutoYa)، مادة خصبة لرسم ملامح تقريبية للجيل الجديد. 

وتكشف التسريبات توجهًا نحو تصميمات أكثر حدة وشراسة، مع الاحتفاظ بهوية الإضاءة الأمامية التي تأخذ شكل حرف (C) الشهير، ولكن بلمسات عصرية نحيفة. 

وتدمج التصميمات الجديدة بين الضخامة المعهودة وبين تحسينات انسيابية تهدف إلى تقليل مقاومة الهواء، مما يعزز من كفاءة الاستهلاك دون التضحية بالمظهر القوي الذي يميز هذه الشاحنات. 

التمسك بمحركات V8 في عصر التحول الكهربائي

في مفاجأة سارة لعشاق القوة التقليدية، تشير التقارير إلى أن جنرال موتورز قررت الاحتفاظ بخيار محركات (V8) الجبارة في الموديلات الجديدة، إلى جانب خيارات المحركات التوربينية والهجينة. 

ويعكس هذا القرار استماع الشركة لمطالب عملائها الذين يحتاجون إلى عزم دوران هائل وقدرات سحب تتناسب مع المهام الشاقة التي لا تزال المحركات الكهربائية تواجه فيها بعض التحديات. 

ومن المتوقع أن تحصل هذه المحركات على تحديثات برمجية وميكانيكية ترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر توافقًا مع معايير الانبعاثات الصارمة لعام 2026.

من المنتظر أن تشهد المقصورة الداخلية التغيير الأكبر؛ حيث ستتحول إلى مركز قيادة رقمي يضم شاشات ضخمة تعمل بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكامل تام مع الهواتف الذكية. 

وستركز جي إم سي سييرا على تقديم خامات أكثر فخامة وتجهيزات تكنولوجية متقدمة لتأكيد مكانتها كشاحنة "بريميوم"، بينما ستركز سيلفرادو على العملية والتحمل مع توفير أحدث أنظمة المساعدة على القيادة (Super Cruise). 

إن الرهان القادم لجنرال موتورز يعتمد على دمج القوة الميكانيكية بالذكاء الرقمي لتقديم تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات العمل والترفيه في آن واحد. 

شيفروليه شيفروليه سيلفرادو 2026 مواصفات جي إم سي جي إم سي سييرا محركات V8 أسعار شيفروليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد