قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يصدر أمراً بإخلاء قرى جنوب لبنان.. وتحذيرات من مادة كيميائية

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإخلاء قرى جنوب لبنان في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق لبنان منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أكثر من عام.

شن الاحتلال غارات واستهدافات متفرّقة وارتفاعًا في حدّة التهديدات الإسرائيلية، على لبنان ، حيث أصدر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في بلدتَي كفر تبنيت وعين قانا.

وقال أدرعي إنّ الجيش الإسرائيلي سيهاجم في المدى الزمني القريب ما وصفه بـ“بنى تحتية عسكرية” تابعة لحزب الله، معتبرًا أنّ ذلك يأتي للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وطالب البيان سكان المبنيين المحدَّدين باللون الأحمر على الخرائط المرفقة، إضافةً إلى المباني المجاورة لهما، بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، محذّرًا من أنّ البقاء في محيط هذه المباني يعرّض السكان للخطر.

يأتي الإنذار مع يوم ميداني ساخن شهد غارات إسرائيلية واستهدافات في عدد من المناطق الجنوبية، في وقت تتكثّف فيه الرسائل الأمنية المتبادلة والتحذيرات العلنية.

دعت اليونيفيل يوم الاثنين إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك القرار 1701 بعد أن أسقط الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مواد كيميائية مجهولة من طائرات فوق لبنان.

صباح يوم الأحد، أبلغ الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل أنها ستنفذ عملية جوية لإسقاط ما وصفه بأنه مادة كيميائية غير سامة فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق.

أمر الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام بالابتعاد والبقاء متخفين، مما أجبرهم على إلغاء أكثر من اثنتي عشرة فعالية.

وقالت قوات حفظ السلام في بيان لها: "لم تتمكن قوات حفظ السلام من القيام بعملياتها المعتادة بالقرب من الخط الأزرق على امتداد حوالي ثلث طوله، ولم تتمكن من استئناف أنشطتها المعتادة إلا بعد أكثر من تسع ساعات"، مضيفة أنها دعمت الجيش اللبناني في جمع عينات لاختبارها بحثاً عن السمية."هذا النشاط غير مقبول ويتعارض مع القرار 1701. 

لم تقتصر تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة والمخططة على الحد من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بمهامها الموكلة إليها فحسب، بل عرّضت صحتهم وصحة المدنيين للخطر أيضاً. 

كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية المجهولة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى ديارهم ومصادر رزقهم على المدى الطويل".

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان الإسرائيلي أفيخاي التهديدات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سيارات مستعملة للبيع بـ 200 ألف جنيه

سيارات مستعملة للبيع بـ 200 ألف جنيه

هاتف Oppo K14x 5G

لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي في 2026 وبمواصفات ثورية

سيارات 2026 في السوق المحلي

تبدأ من 950 ألف جنيه .. سيارات 2026 في السوق المحلي

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد