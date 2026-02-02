الجيش الإسرائيلي يصدر أمراً بإخلاء قرى جنوب لبنان.. وتحذيرات من مادة كيميائية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإخلاء قرى جنوب لبنان في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق لبنان منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أكثر من عام.

شن الاحتلال غارات واستهدافات متفرّقة وارتفاعًا في حدّة التهديدات الإسرائيلية، على لبنان ، حيث أصدر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في بلدتَي كفر تبنيت وعين قانا.

وقال أدرعي إنّ الجيش الإسرائيلي سيهاجم في المدى الزمني القريب ما وصفه بـ“بنى تحتية عسكرية” تابعة لحزب الله، معتبرًا أنّ ذلك يأتي للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وطالب البيان سكان المبنيين المحدَّدين باللون الأحمر على الخرائط المرفقة، إضافةً إلى المباني المجاورة لهما، بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، محذّرًا من أنّ البقاء في محيط هذه المباني يعرّض السكان للخطر.

يأتي الإنذار مع يوم ميداني ساخن شهد غارات إسرائيلية واستهدافات في عدد من المناطق الجنوبية، في وقت تتكثّف فيه الرسائل الأمنية المتبادلة والتحذيرات العلنية.

دعت اليونيفيل يوم الاثنين إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك القرار 1701 بعد أن أسقط الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مواد كيميائية مجهولة من طائرات فوق لبنان.

صباح يوم الأحد، أبلغ الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل أنها ستنفذ عملية جوية لإسقاط ما وصفه بأنه مادة كيميائية غير سامة فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق.

أمر الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام بالابتعاد والبقاء متخفين، مما أجبرهم على إلغاء أكثر من اثنتي عشرة فعالية.

وقالت قوات حفظ السلام في بيان لها: "لم تتمكن قوات حفظ السلام من القيام بعملياتها المعتادة بالقرب من الخط الأزرق على امتداد حوالي ثلث طوله، ولم تتمكن من استئناف أنشطتها المعتادة إلا بعد أكثر من تسع ساعات"، مضيفة أنها دعمت الجيش اللبناني في جمع عينات لاختبارها بحثاً عن السمية."هذا النشاط غير مقبول ويتعارض مع القرار 1701.

لم تقتصر تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة والمخططة على الحد من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بمهامها الموكلة إليها فحسب، بل عرّضت صحتهم وصحة المدنيين للخطر أيضاً.

كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية المجهولة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى ديارهم ومصادر رزقهم على المدى الطويل".