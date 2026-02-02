مسؤولة أوروبية: إعادة فتح معبر رفح خطوة إيجابية تدعم تثبيت وقف إطلاق النار

أ ش أ

قالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، إن إعادة فتح معبر رفح تمثل خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت كالاس - في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس- أن البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي متواجدة حاليًا في معبر رفح لمراقبة عمليات العبور ودعم حرس الحدود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن "إعادة فتح المعبر تمثل شريان حياة لمرضى وجرحى غزة، إذ سيتيح للعائلات لم شملها بعد فراق طويل".

وأضافت كالاس: "تساهم خطوات عملية كهذه في دفع خطة الهدنة قُدما، ويجب الاستمرار في تطبيقها. في الوقت نفسه، لا تزال غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات، إذ يعتمد إعادة إعمارها على نزع سلاح حماس".

وكان قد بدأ اليوم الاثنين، تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل رسمي.

يأتي هذا في وقت قامت فيه هيئة الإسعاف المصرية بالاستعداد لاستلام تلك الحالات لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية .