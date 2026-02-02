قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس
القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها
لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع
تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل
ميلان يتعاقد مع الموهبة المغربية يحيى إدريسي من تشيلسي
ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول
هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل

محمد الطحاوي

اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انه من المقرر أن يقوم المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد قليل عقب عرضها عليه من جانب محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

واضاف المصدر انه الإنتهاء من اعمال تصحيح الأوراق الأمتحانية الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة واعمال رصد وتدقيق الدرجات تمهيدا لعرضها علي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لإعتمادها.

وأشار المصدر انه من المقرر عرضها واعتمادها نهاية الاسبوع الجاري وسوف تكون متاحة عبر المنصة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

يذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/1AT4y2wyXR/

بالشرقية التربية والتعليم الشرقية الشهادة الاعدادية

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الفيوم : تكثيف حملات الطب البيطري على المجازر والأسواق وبيع اللحوم والأسماك استعداداً لشهر رمضان المبارك

الفيوم: تكثيف حملات الطب البيطري على المجازر والأسواق وبيع اللحوم والأسماك استعداداً لشهر رمضان المبارك

النائب سيد عبد الجليل خلال الزيارة

تكثيف القوافل البيطرية بالإسماعيلية

سفيرة الاتحاد الأوروبي

محافظ قنا وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إدارة المخلفات الصلبة بـ"قوص"

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

