اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل

اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انه من المقرر أن يقوم المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد قليل عقب عرضها عليه من جانب محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

واضاف المصدر انه الإنتهاء من اعمال تصحيح الأوراق الأمتحانية الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة واعمال رصد وتدقيق الدرجات تمهيدا لعرضها علي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لإعتمادها.

وأشار المصدر انه من المقرر عرضها واعتمادها نهاية الاسبوع الجاري وسوف تكون متاحة عبر المنصة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

يذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/1AT4y2wyXR/