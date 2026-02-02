قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش المجموعة القصصية حلم في حقيبة

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضاف ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية «حلم في حقيبة» للكاتبة حنان عزيز.

أدار الندوة الكاتب هاني منسي، وقدم قراءة نقدية للمجموعة القصصية كلٌّ من الناقد الدكتور حسام جايل، والدكتورة هويدا صالح.

في بداية الندوة، قال الكاتب هاني منسي: نحن أمام عمل لا يكتفي بسرد حكايات يبدو أنها بسيطة وتيمات بسيطة، بل بين السطور وفي العمق قضايا مهمة تناقشها المجموعة القصصية، موضحًا أن ما يميز المجموعة، مثلًا، براعة الاستهلال، فأنت تدخل في قلب الحدث بشكل مباشر دون مقدمات. كما تقدم الكاتبة تشريحًا اجتماعيًا لمشكلات الهوية والاغتراب وهموم الرجل والمرأة.

فيما أكدت الدكتورة هويدا صالح أن المجموعة القصصية كتابة ذات رؤية نسوية تنحاز للمرأة والانتصار لقضاياها، وتنوعت الذوات الساردة ما بين رجل وامرأة، لكن كلها تدور في نواحٍ إنسانية مختلفة، فنجد حالات إنسانية تعاني من الفقد والاغتراب.

وتابعت: اتسمت بعض النصوص ببعض المشهدية، فهي حالة إنسانية، وفي قصة «أم كلثوم» ساوت ما بين الرجل والمرأة في القص، فكلٌّ منهما يبحث عن النوستالجيا. وفي قصة «الاتفاق» شعرتُ أنها لحظة مفتعلة مصنوعة؛ فهي عن رجل تزوج امرأة واتفقا ألا تنجب، ثم حملت، فذهبت إلى طبيب للتخلص من الحمل، وعندما كان حزن زوجها، وهو أمر لا يتسم بالصدق الفني، فكان النص يحتاج إلى إشارات نفسية تُعمّق حالة المرأة بشكل أكبر.

وتابعت أن قصة «حلم في حقيبة» تميل إلى المشهد السينمائي، وبه لعب في الزمن، فهي طوال القصة تقطع الزمن ما بين الماضي والحاضر فيما يشبه المونتاج السينمائي.

فيما قال الدكتور حسام جايل إن المجموعة تبدو أقرب إلى المتوالية عن السرد النسوي، موضحًا أن لغة المجموعة لغة رومانسية حالمة مجنحة، فالكاتبة تحاول الإمساك بالخيط السردي من المنتصف؛ فهي تستخدم اللغة الرومانسية، وفي الوقت نفسه تعبر عن قضايا الواقع.

وتابع أن المجموعة تدور حول ثنائية الصراع بين الرجل والمرأة، ودائمًا نجد الأنثى هي البطل المحرك لكل الأحداث، ودائمًا تعاني الأنثى حالة قهر الرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو غير ذلك.

وأضاف أن من مزايا المجموعة أن الجمل قصيرة وبها إيقاع يصل إلى الشعرية، ومن سمات المجموعة أن أبطالها دائمًا يعانون تشويشًا فكريًا، فنجد الأبطال لديهم دائمًا مونولوج داخلي.

وختم الدكتور حسام جايل أن الكاتبة حنان عزيز وظفت الأمثال الشعبية ببراعة في المجموعة القصصية، خصوصًا في مواقف الزفاف والطلاق، كما وظفت التراث الغنائي بشكل جيد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب المجموعة القصصية حلم في حقيبة للكاتبة حنان عزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

مؤتمر دعم حقوق المرأة

المحور الثالث بالجلسة الخامسة لمؤتمر دعم حقوق المرأة يناقش دور النساء في السلم والأمن

د. سحر نصر

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي ودور الخطاب الرشيد

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد