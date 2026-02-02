ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش المجموعة القصصية حلم في حقيبة

استضاف ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية «حلم في حقيبة» للكاتبة حنان عزيز.

أدار الندوة الكاتب هاني منسي، وقدم قراءة نقدية للمجموعة القصصية كلٌّ من الناقد الدكتور حسام جايل، والدكتورة هويدا صالح.

في بداية الندوة، قال الكاتب هاني منسي: نحن أمام عمل لا يكتفي بسرد حكايات يبدو أنها بسيطة وتيمات بسيطة، بل بين السطور وفي العمق قضايا مهمة تناقشها المجموعة القصصية، موضحًا أن ما يميز المجموعة، مثلًا، براعة الاستهلال، فأنت تدخل في قلب الحدث بشكل مباشر دون مقدمات. كما تقدم الكاتبة تشريحًا اجتماعيًا لمشكلات الهوية والاغتراب وهموم الرجل والمرأة.

فيما أكدت الدكتورة هويدا صالح أن المجموعة القصصية كتابة ذات رؤية نسوية تنحاز للمرأة والانتصار لقضاياها، وتنوعت الذوات الساردة ما بين رجل وامرأة، لكن كلها تدور في نواحٍ إنسانية مختلفة، فنجد حالات إنسانية تعاني من الفقد والاغتراب.

وتابعت: اتسمت بعض النصوص ببعض المشهدية، فهي حالة إنسانية، وفي قصة «أم كلثوم» ساوت ما بين الرجل والمرأة في القص، فكلٌّ منهما يبحث عن النوستالجيا. وفي قصة «الاتفاق» شعرتُ أنها لحظة مفتعلة مصنوعة؛ فهي عن رجل تزوج امرأة واتفقا ألا تنجب، ثم حملت، فذهبت إلى طبيب للتخلص من الحمل، وعندما كان حزن زوجها، وهو أمر لا يتسم بالصدق الفني، فكان النص يحتاج إلى إشارات نفسية تُعمّق حالة المرأة بشكل أكبر.

وتابعت أن قصة «حلم في حقيبة» تميل إلى المشهد السينمائي، وبه لعب في الزمن، فهي طوال القصة تقطع الزمن ما بين الماضي والحاضر فيما يشبه المونتاج السينمائي.

فيما قال الدكتور حسام جايل إن المجموعة تبدو أقرب إلى المتوالية عن السرد النسوي، موضحًا أن لغة المجموعة لغة رومانسية حالمة مجنحة، فالكاتبة تحاول الإمساك بالخيط السردي من المنتصف؛ فهي تستخدم اللغة الرومانسية، وفي الوقت نفسه تعبر عن قضايا الواقع.

وتابع أن المجموعة تدور حول ثنائية الصراع بين الرجل والمرأة، ودائمًا نجد الأنثى هي البطل المحرك لكل الأحداث، ودائمًا تعاني الأنثى حالة قهر الرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو غير ذلك.

وأضاف أن من مزايا المجموعة أن الجمل قصيرة وبها إيقاع يصل إلى الشعرية، ومن سمات المجموعة أن أبطالها دائمًا يعانون تشويشًا فكريًا، فنجد الأبطال لديهم دائمًا مونولوج داخلي.

وختم الدكتور حسام جايل أن الكاتبة حنان عزيز وظفت الأمثال الشعبية ببراعة في المجموعة القصصية، خصوصًا في مواقف الزفاف والطلاق، كما وظفت التراث الغنائي بشكل جيد.