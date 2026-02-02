هاني سري الدين يقر بنتيجة انتخابات رئاسة الوفد بعد فرز الأصوات الباطلة يدويا

كشفت مصادر داخل حزب الوفد أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد انتهت من فرز الأصوات الباطلة يدويا ، بعد الطلب الذي تقدم به الدكتور هاني سري الدين بإتمام عملية فرز الأصوات يدويا في الانتخابات الأخيرة لحزب الوفد تحت إشراف اللجنة القضائية.



وقالت المصادر لـ"صدى البلد" أن الدكتور هاني سري الدين أقر بنتيجة انتخابات رئاسة حزب الوفد، ووجه الشكر للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد وكذلك الدكتور السيد البدوي الذي كان قد رافق الدكتور هاني سري الدين أثناء قيام اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد بفرز الأصوات الباطلة يدويا.



وكان قد جدد الدكتور هاني سري الدين طلبه بإتمام عملية فرز الأصوات يدويا في الانتخابات الأخيرة لحزب الوفد تحت إشراف اللجنة القضائية.

اعتزاز بإجراءات اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد

وأكد سري الدين تقديره واعتزازه بإجراءات اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد وأنه اطلع على ردها على استفساره بشأن الأصوات الباطلة في انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة.

وأوضح إن هذا الإجراء يعكس الحرص على الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية ولا يمثل أى تقليل من دور اللجنة النشرفة وجهدها للخروج بالمشهد الحضاري اللائق بحزب الوفد.

وأضاف أنه يعتز بالدكتور السيد البدوي والعلاقة الإنسانية بينهما وأنه حريص على العمل في الوفد سعيا للمشاركة في إعادة بناء الوفد وتعظيم أداءه السياسي.

وكان الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد أكد أن حزب الوفد شهد بالأمس يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير 2026 انتخابات تاريخية عظيمة على مقعد رئاسة الحزب.

وقال في بيان رسمي له أن هذه الانتخابات أعادت الوفد إلى قلب المشهد السياسي وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الوفد لم يكن يوما حزبا عابرا وإنما كان وسيظل ضميرا للأمة المصرية حيا نابضا في وجدان كل مواطن مهما شهد من مشكلات ومهما واجه من شدائد وتحديات.

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الوفد قادر دوما على تقديم النموذج الديمقراطي الحضاري وهو ما يليق بتاريخ حزب قاد الحركة الوطنية ودافع عن الدستور وناضل من أجل رفعة الوطن وحقوق المواطن.

وقال إنه يؤمن بالديمقراطية سبيلا ويحرص دوما على استقلال الحزب ومكانته، وقد أثير بالأمس جدلا بشأن صحة بعض تفاصيل عملية الفرز في بعض اللجان.

وأكد إنه حرصا على إرادة الوفديين وانطلاقا من حقهم في حفظ واجبهم الانتخابي فقد تقدم بخطاب رسمي الى رئيس لجنة الانتخابات تضمن طلبه إعادة فرز بعض اللجان التي قيل أنها تضمنت أصوات باطلة والتي بلغت ثمانية عشر صوتا فرزا يدويا.

وتابع أن الأفضل والأسلم قانونا فرز كافة اللجان فرزا يدويا ، مشيرا إلى أنه كرجل قانون يرى هذا الإجراء ضروريا لاغلاق أيه منافذ للارتياب ودرءا لأي تشكيك، وهو اجراء لا يقصد به سوى تحقيق الطمأنينة وتأكيد الشفافية.

وقال سري الدين أن نتيجة الانتخابات أثبتت رغم فارق الفوز الضئيل أن هناك تيارا اصلاحيا قويا ولد ونما داخل الوفد سعيا الى تجديد البناء وتحديث مؤسسات الحزب، وأن هذا التيار لا يمكن اقصائه أو تهميشه.

وتابع مؤكدا إنه مستمر داخل جدران بيت الأمة، حريصا على أداء دوره بكل تفان، مؤمنا بأن الوفد القوى هو السبيل اللازم لإصلاح الحياة السياسية.

وقال إن الوفد سيبقى قويا بأبنائه، يقظا بجهدهم ومؤثرا بمشاركة مختلف كوادره في العمل السياسي.