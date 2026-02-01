عبدالسند يمامة يسلم رئاسة حزب الوفد للدكتور السيد البدوي شحاتة.. صور

سلم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رسميًا مهام رئاسة الحزب إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة ، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي والحزبي داخل الحزب العريق.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة خلال مراسم التسليم على دعمه الكامل للدكتور "البدوى"، موضحًا أن دوره سيستمر داخل الحزب كعميد لمعهد الدراسات السياسية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، لتقديم خبرته الطويلة في المجال السياسي ودعم مسيرة الحزب البرلمانية.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، عن تقديره للدكتور عبدالسند يمامة على جهوده الكبيرة في إدارة الحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور الوفد الوطني والمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي المصري، مع التركيز على تطوير العمل الحزبي وتعميق القاعدة الجماهيرية للحزب.

وجاءت عملية التسليم في أجواء من الود والتقدير المتبادل، وسط حضور قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، في خطوة تعكس روح الوحدة والتكاتف داخل الوفد لاستكمال مسيرته السياسية التاريخية.