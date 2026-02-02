سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم .. يشهد سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي طالت أسعار البيض بمختلف أنواعه، ما دفع المستهلكين إلى تكثيف البحث عبر منصات البحث عن الأسعار المحدثة، خاصة في ظل ارتباط البيض بالاحتياجات اليومية للأسر المصرية، وتأثر أسعاره بعوامل الإنتاج والعرض والطلب داخل السوق المحلي.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم ارتفاعًا واضحًا، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 108 جنيهات، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 112 جنيهًا داخل المزرعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حجم الإنتاج المحلي الذي ارتفع ليصل إلى نحو 13 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بالكامل مع وجود فائض عن حجم الطلب.

ويعكس هذا الارتفاع حالة من التغيرات السعرية التي يشهدها سوق البيض خلال الفترة الحالية، مع استمرار المتابعة اليومية من جانب المواطنين للتطورات السعرية، خاصة مع اختلاف الأسعار بين المزرعة وسوق الجملة ومنافذ البيع للمستهلك النهائي.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم زيادة جديدة بلغت قيمتها 5 جنيهات، ليصل السعر إلى 125 جنيهًا للمستهلك، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس تأثير الزيادة الأخيرة على الأسعار النهائية داخل الأسواق.

وتعد أسعار البيض الأحمر من أكثر الأسعار التي تحظى بمتابعة المستهلكين، نظرًا للإقبال المتزايد عليه في عدد من المناطق، إضافة إلى استخدامه على نطاق واسع داخل المنازل والمطاعم على حد سواء.

تطورات قطاع الدواجن والبيض

وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة عن اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة وخالية من إنفلونزا الطيور، وهو ما أسهم في إعادة فتح أسواق التصدير أمام منتجات الدواجن ومشتقاتها، بعد توقف استمر منذ عام 2006، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع وتحسين قدرته التنافسية.

وأشار تقرير سابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن إنتاج مصر من بيض المائدة بلغ نحو 14 مليار بيضة، في حين يصل إجمالي إنتاج القطاع التجاري من الدواجن إلى 1.4 مليار طائر سنويًا، مقابل إنتاج القطاع الريفي الذي يقدّر بنحو 320 مليون دجاجة، وهو ما يعكس ضخامة حجم هذا القطاع ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

على مستوى أسعار الجملة، ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم في سوق الجملة ليسجل 108 جنيهات للبيض الأبيض و112 جنيهًا للبيض الأحمر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار البيع للمستهلك النهائي، مع إضافة تكاليف النقل وهوامش الربح.

وتعد أسعار الجملة مؤشرًا مهمًا لاتجاهات السوق، حيث يعتمد عليها التجار في تحديد أسعار البيع داخل المحال والمنافذ المختلفة، ما يجعلها محل متابعة دقيقة من جانب العاملين في القطاع.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم زيادة جديدة بنحو 5 جنيهات، ليصل السعر إلى 120 جنيهًا، في ظل استمرار التغيرات السعرية التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية، مع اختلاف مستويات الأسعار بين المناطق.

ويلاحظ المستهلكون أن أسعار البيض الأبيض تشهد تباينًا نسبيًا بين سوق وآخر، وهو أمر يرتبط بتكاليف النقل وحجم المعروض في كل منطقة، إلى جانب سياسات التسعير المتبعة لدى التجار.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك ليسجل 120 جنيهًا، وأكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE وافقت على إدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وهو ما يعزز فرص التصدير ويدعم استقرار القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في تحسين أوضاع قطاع الدواجن والبيض، ودعم استقرار الإنتاج، بما ينعكس على توافر المنتجات داخل السوق المحلية، مع استمرار متابعة الأسعار بشكل يومي من جانب المستهلكين.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار البيض بشكل مستمر، نظرًا لتأثرها بعوامل متعددة، من بينها تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف وحركة العرض والطلب، ما يجعل الأسعار قابلة للتغير وفق مستجدات السوق.