خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية تالجو ومكيف وروسي اليوم السبت 24 يناير 2026
سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل
صرخات هزت المستطيل الأخضر.. أخطر 10 إصابات غيرت تاريخ نجوم كرة القدم
رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار كرتونة البيض انخفاضا ملحوظا اليوم السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بعد تذتبذب الأسعار خلال الفترة الماضية مابين ارتفاع واستقرار نظرا لأعياد الميلاد المجيد.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن بالبورصة والأسواق إلا أن أسعار البيض تواصل الانخفاض بالاسواق، حيث هبطت سعر كرتونة البيض لتصل إلى 120 جنيها بعدما كانت بـ 130 جنيها خلال الأسبوع الماضي .
 

أسعار البيض اليوم السبت

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 103 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

كما تطرح وزارة الزراعة بمنافذها المتنقلة البيض بأسعار مخفضة بنسبة 20% .

انخفاض أسعار البيض
 

وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً  من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقال إن الهيئة كثفت جهودها للمساهمة ضمن خطة الدولة لمحاربة الغلاء من خلال توفير بيض المائدة وطرح كميات كبيرة من إنتاج مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، إضافة الى تسيير قوافل من المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي وديوان الهيئة بالدقي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهلهم.

أسعار الدواجن والبيض فى رمضان

فيما أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا بالأسواق تشهد استقرارا بعد الارتفاع، مع توقعات باستمرار الاستقرار لفترة ثم تعاود الارتفاع بنسبة تتراوح من 5 لـ 20% مع دخول شهر رمضان الكريم.

وقال “الزينى”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن قطاع الدواجن يشهد حالة من الانتعاش، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%، وهو ما يعزز توازن العرض والطلب، معلقًا: "هذا التطور يعود إلى عدد من العوامل المهمة، في مقدمتها انتظام تدبير النقد الأجنبي، واستقرار سوق الأعلاف، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي ساهم في انتظام دورات الإنتاج على مدار العام دون تعثر".

البيض أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البيض الأبيض البيض الأحمر

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

زاهى حواس

زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب غداً

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

وزير الري

رئاسة مصرية يابانية مشتركة للمسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

