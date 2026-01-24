نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير

تشهد أسعار كرتونة البيض انخفاضا ملحوظا اليوم السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بعد تذتبذب الأسعار خلال الفترة الماضية مابين ارتفاع واستقرار نظرا لأعياد الميلاد المجيد.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن بالبورصة والأسواق إلا أن أسعار البيض تواصل الانخفاض بالاسواق، حيث هبطت سعر كرتونة البيض لتصل إلى 120 جنيها بعدما كانت بـ 130 جنيها خلال الأسبوع الماضي .



أسعار البيض اليوم السبت

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 103 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

كما تطرح وزارة الزراعة بمنافذها المتنقلة البيض بأسعار مخفضة بنسبة 20% .

انخفاض أسعار البيض



وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقال إن الهيئة كثفت جهودها للمساهمة ضمن خطة الدولة لمحاربة الغلاء من خلال توفير بيض المائدة وطرح كميات كبيرة من إنتاج مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، إضافة الى تسيير قوافل من المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي وديوان الهيئة بالدقي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهلهم.

أسعار الدواجن والبيض فى رمضان

فيما أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا بالأسواق تشهد استقرارا بعد الارتفاع، مع توقعات باستمرار الاستقرار لفترة ثم تعاود الارتفاع بنسبة تتراوح من 5 لـ 20% مع دخول شهر رمضان الكريم.

وقال “الزينى”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن قطاع الدواجن يشهد حالة من الانتعاش، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%، وهو ما يعزز توازن العرض والطلب، معلقًا: "هذا التطور يعود إلى عدد من العوامل المهمة، في مقدمتها انتظام تدبير النقد الأجنبي، واستقرار سوق الأعلاف، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي ساهم في انتظام دورات الإنتاج على مدار العام دون تعثر".