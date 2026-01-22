اعرف هتشتريها بكام.. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يناير 2026

واصلت أسعار الدواجن والبيض في مصر تراجعها في المزارع والأسواق المحلية، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده السوق خلال فترة الأعياد نتيجة زيادة الطلب، حيث انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 18 جنيهًا مقارنة بالفترة السابقة.



ووفقًا لموقع "صدى البلد"، تراوحت الأسعار في الأسواق والمزارع اليوم كما يلي:

أسعار الدواجن:

الدواجن البيضاء: 65 جنيهًا في المزرعة، 75–80 جنيهًا في الأسواق

الدواجن الأمهات: 52 جنيهًا في المزرعة، 65–70 جنيهًا في الأسواق

الدواجن الساسو: 91 جنيهًا في المزرعة، 99–100 جنيهًا في الأسواق

أسعار البيض:

البيض الأبيض: 130–140 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: 135–145 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي: 135–140 جنيهًا للكرتونة

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض (شركات): 13–14 جنيه

كتكوت ساسو: 8 جنيهات

كتكوت بلدي حر: 5–6 جنيهات

كتكوت فيومي: 9 جنيهات

أسعار البط والحيوانات الأخرى:

بط مسكوفي: 25 جنيهًا

بط مولر: 25 جنيهًا

بط بيور: 20 جنيهًا

زوج الحمام: 170 جنيهًا

الأرانب: 140 جنيهًا

السمان (عمر أسبوعين): 8 جنيهات

أسعار الأوراك والبانيه وأجنحة الدواجن:

الأوراك: 80–85 جنيهًا

البانيه: 200–210 جنيهًا

الكبد والقوانص: 135 جنيهًا

كيلو الأجنحة: 55–60 جنيهًا

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج، مع التركيز على تطوير صناعة الدواجن والبيض وتحسين جودتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.