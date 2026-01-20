مفاجأة الأسعار قبل رمضان .. تراجع جديد في الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مدفوعة بارتفاع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%، ما أسهم في زيادة المعروض وتراجع الأسعار قبل حلول شهر رمضان.



وعادت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع للانخفاض بعد موجة ارتفاعات قصيرة، فيما انعكس تحسن حجم الإنتاج على استقرار وتراجع عدد من الأصناف الأخرى، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة أسعار الدواجن والبيض باعتبارها من السلع الأساسية.



أسعار الدواجن اليوم



الفراخ البيضاء: 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بنحو 78 جنيهًا.

دواجن الأمهات: 52 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بحوالي 68 جنيهًا.

الفراخ الساسو «الحمراء»: 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك إلى نحو 100 جنيه.

الفراخ البلدي: 110 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كيلو البانيه: تراجع في بعض المحلات من 200 إلى 180 جنيهًا.

الأوراك: تتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

زوج الحمام: نحو 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



كرتونة البيض الأحمر: 110 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة، وتصل للمستهلك إلى حوالي 130 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الدواجن بالتزامن مع زيادة حجم الإنتاج، ما يعزز التوقعات باستمرار استقرار الأسعار نسبيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب.