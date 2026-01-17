قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يناير 2026 بالبورصة والأسواق ، بعد التدخل الحكومى الأخير، واتخاذ عدة اجراءات عاجلة من قبل وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن لضبط أسعار الدواجن بالأسواق .

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.



أسعار الدواجن اليوم



وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 67 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 8 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.



كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 95 جنيها بعدما كان سعرها 91 جنيها وتصل للمستهلك 105 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 ل 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تضم نحو 30 ألف منتج دواجن، وهو ما يخلق حالة من المنافسة القوية التي تمنع أي جهة من التحكم أو التلاعب في أسعار الدواجن أو الكتاكيت.

أسعار الدواجن خلال شهر رمضان



وأوضح العناني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز احتياجات السوق، ما انعكس على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 68 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكتكوت اليوم يبلغ 12 جنيهًا، واصفًا إياه بأنه سعر عادل ومتوازن في ظل تكاليف الإنتاج الحالية.