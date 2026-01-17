قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يناير 2026  بالبورصة والأسواق ، بعد التدخل الحكومى الأخير، واتخاذ عدة اجراءات عاجلة من قبل وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن لضبط أسعار الدواجن بالأسواق .

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.
 

أسعار الدواجن اليوم


وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة   ووصل سعر الكيلو إلي 67 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 8  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.


كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيها بعدما كان سعرها 91 جنيها  وتصل للمستهلك 105  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  135 جنيهًا.


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تضم نحو 30 ألف منتج دواجن، وهو ما يخلق حالة من المنافسة القوية التي تمنع أي جهة من التحكم أو التلاعب في أسعار الدواجن أو الكتاكيت.

أسعار الدواجن خلال شهر رمضان


وأوضح العناني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز احتياجات السوق، ما انعكس على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 68 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكتكوت اليوم يبلغ 12 جنيهًا، واصفًا إياه بأنه سعر عادل ومتوازن في ظل تكاليف الإنتاج الحالية.

