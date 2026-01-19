أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

يترقب المواطنون بأسعار الدواجن يومياً خاصة مع الارتفاع الكبير الذي حدث في الأسعار الفترة الماضية، ونرصد لكم أسعار اليوم الاثنين 19 يناير 2026

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن لتتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيهاً للكيلو، في حين تصل إلى المستهلك النهائي في المحال التجارية بأسعار تتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهاً للكيلو، ويختلف السعر حسب المنطقة وتكاليف النقل.

الفراخ الساسو والبلدي:

سجلت أسعار الفراخ "الساسو"، في البورصة نحو 90 جنيهاً للكيلو، لتُباع للمستهلك بمتوسط 97 جنيهاً.

واستقرت الفراخ البلدي، على مستوياتها، حيث تراوح سعر الكيلو بين 100 إلى 103 جنيهات، بينما يتراوح سعرها للمستهلك في المحلات ما بين 106 إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض

سجلت أسعار حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وجاءت الأسعار كالتالي:

البيض الأحمر: سجل سعر الطبق 105 جنيه في سوق الجملة، بينما يصل للمستهلك في المحلات التجارية بأسعار تتراوح ما بين 105 إلى 115 جنيهات.

البيض الأبيض: استقر سعر الطبق عند 105 جنيه جملة، ويُباع للمستهلك النهائي بمتوسط يتراوح ما بين 105 إلى 115 جنيهات.

