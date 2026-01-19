قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أمل مجدى

يترقب المواطنون بأسعار الدواجن يومياً خاصة مع الارتفاع الكبير الذي حدث في الأسعار الفترة الماضية، ونرصد لكم أسعار اليوم الاثنين 19 يناير 2026

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين  حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن لتتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيهاً للكيلو، في حين تصل إلى المستهلك النهائي في المحال التجارية بأسعار تتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهاً للكيلو، ويختلف السعر حسب المنطقة وتكاليف النقل.

الفراخ الساسو والبلدي:

سجلت أسعار الفراخ "الساسو"، في البورصة نحو 90 جنيهاً للكيلو، لتُباع للمستهلك بمتوسط 97 جنيهاً.

واستقرت الفراخ البلدي، على مستوياتها، حيث تراوح سعر الكيلو بين 100 إلى 103 جنيهات، بينما يتراوح سعرها للمستهلك في المحلات ما بين 106 إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض

سجلت أسعار حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وجاءت الأسعار كالتالي:

البيض الأحمر: سجل سعر الطبق 105 جنيه في سوق الجملة، بينما يصل للمستهلك في المحلات التجارية بأسعار تتراوح ما بين 105 إلى 115 جنيهات.

البيض الأبيض: استقر سعر الطبق عند 105 جنيه جملة، ويُباع للمستهلك النهائي بمتوسط يتراوح ما بين 105 إلى 115 جنيهات.
 

