محافظ المنوفية: ضبط 5.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة لضبط المخالفين وحفاظاً علي صحة المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم شن حملات مكبرة من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية للمرور على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر الماضي لضبط اي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 42 محضر جنح لمخالفات الإشتراطات الصحية والبيئية بإجمالى مضبوطات 5 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.