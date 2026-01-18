قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية

مروة فاضل

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم أولى جلسات محاكمة الزوج قاتل زوجته “عروس المنوفية”.

جاء ذلك بعد توجيه  تهمة القتل لزوجته عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني. 

قال  محامي عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية: إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها.

 وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية اكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجك تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر. 

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها. 

وأوضح،محامي عروس المنوفية،أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز. 

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

