الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن وضبط  تليفون محمول بإدارة شبين الكوم حيث تم تصوير الامتحان بلجنة مدرسة عبد الفتاح فرج بالراهب رقم (15) وتم تحرير محضر إثبات حالة والتحفظ على التليفون واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ورد إخطار إدارة تلا التعليمية أنه في الساعة التاسعة والربع صباحاً تم ضبط طالب يؤدي الامتحان مكان طالب وذلك أثناء مطابقة مراقب الدور الأرقام الجلوس المشتملة على صورة الطالب مع الطالب الذي يؤدي الامتحان وذلك بعد كتابة بيانات الطالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وورد إدارة أشمون التعليمية بضبط تليفون محمول مع طالب بلجنة مدرسة الحسين بن علي الابتدائية رقم 58 وأن التليفون عليه بعض أجزاء الامتحان وتم عمل محضر إثبات حالة وتم التحفظ على التليفون واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط عدد 6 جهاز محمول مع الطلاب بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم السيد الصيفي الإعدادية القديمة بنين سابقا التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وادي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان اللغة العربية وسط شكاوي من صعوبة الامتحان. 

