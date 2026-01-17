معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عن ضبط طالب تداول امتحان اللغة العربية عبر مواقع الإنترنت.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، أنه تم تحديد الطالب من خلال الكود الموجود علي ورقة الأسئلة وتم إبلاغ رئيس اللجنة الموجود بها الطالب وبتفتيشه عثر معه علي الهاتف المحمول.

وأكد وكيل تعليم المنوفية لصدي البلد، أنه لا يوجد تسريب الامتحان وإنما تم تداول ورقة الأسئلة بعد ساعتين من بدأ الامتحان وتم تحديد الطالب بمدرسة الراهب الإعدادية.

وتابع أنه تم احالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق مع الطالب والتحقيق في الواقعة.

وادي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية اليوم امتحان اللغة العربية في مراكز المحافظة وسط شكاوي من صعوبة الامتحان.