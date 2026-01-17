محافظ المنوفية: بدء استلام شبكات انحدار مشروع صرف صحي الحلامشة غدا

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه سيتم غداً قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالبدء في استلام شبكات انحدار مشروع صرف صحي قرية الحلامشة تمهيداً لإستلام محطة رفع صرف صحي الحلامشة بعد نهو أعمال استكمال خط الطرد الي محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة الإسكان والمرافق وذلك للمساهمة في انتفاع المواطنين بالخدمة وتحسين نوعيتها وإنهاء معاناتهم ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأوضح المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بفضل جهود محافظ المنوفية الداعمة وإيماناً منه بالمتابعة المباشرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات القومية الجاري تنفيذها بربوع المحافظة.

وتم التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن استكمال التنسيقات الخاصة بمشروع صرف صحي قرية الحملاشة للتشغيل وتمهيداً لاستلام محطة رفع صرف صحي كفر هورين ببركة السبع ووفقاً لرأي الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة القومية وبالتنسيق مع المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع تم اعتماد تعديل مسار خط الطرد الخاص بمشروع صرف صحي الحلامشة وربط التصرفات مباشرةً علي محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة بدلاً من الصرف علي محطة الرفع الفرعية بكفر نفرة.

وأكد " أبو ليمون " أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد أحد الملفات الهامة والرئيسية ضمن أجندة منظومة العمل ، مشيراً أن المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة بتلك القطاع وذلك وفقاً لخطط مدروسة وبناءة لدعم وتوصيل خدمات الصرف الصحي للأهالي بجميع قري ومراكز المحافظة للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.