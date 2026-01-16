محافظ المنوفية يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم

تفقد اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى مبارك بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، العميد محمد عدلي مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية ، سيد شعبان رئيس حي غرب، هيثم صادق رئيس حي شرق.

وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية الشركة المنفذة بتكثيف الجهود والعمل ليلاً ونهاراً على مدار اليوم لضمان سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة بأعلى معايير الجودة باعتباره شريانًا مرورياً حيويًا وهامًا داخل المدينة ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الصيانة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم وتذليل أي معوقات أمام الشركة المنفذة وتدعيمها بكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية ، فضلا عن الاهتمام والمتابعة الدورية لمستوى الإنارة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

فيما وجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية لرجال المرور للتأكد من مدى التزام السائقين بكافة الطرق والمسارات البديلة ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل المدينة خلال فترة الغلق الكلي ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير الحركة المرورية والحد من الازدحام والتكدس حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظ المنوفية المواطنين من قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات والمسارات البديلة المعلنة من قبل إدارة المرور ، مؤكدًا أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.