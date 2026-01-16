قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
محافظ المنوفية يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم

مروة فاضل

تفقد اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى مبارك بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، العميد محمد عدلي مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب،  هيثم صادق رئيس حي شرق.

وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية الشركة المنفذة بتكثيف الجهود والعمل ليلاً ونهاراً على مدار اليوم لضمان سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة بأعلى معايير الجودة باعتباره شريانًا مرورياً حيويًا وهامًا داخل المدينة ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الصيانة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم وتذليل أي معوقات أمام الشركة المنفذة وتدعيمها بكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية ، فضلا عن الاهتمام والمتابعة الدورية لمستوى الإنارة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

فيما وجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية لرجال المرور للتأكد من مدى التزام السائقين بكافة الطرق والمسارات البديلة ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل المدينة خلال فترة الغلق الكلي ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير الحركة المرورية والحد من الازدحام والتكدس حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظ المنوفية المواطنين من قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات والمسارات البديلة المعلنة من قبل إدارة المرور ، مؤكدًا أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

