حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

أعلن معرض سيارات بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، عن بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي مما أثار حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأعلن صاحب المعرض في إعلانه أن السيارة مرسيدس 260 – موديل 1989 عداد 165,000 كم كاملة جميع الكماليات ما عدا فتحة السقف السقف – الكابوت – الشنطة زيرو.

وتابع صاحب المعرض، أن السيارة حالة نادرة لعشّاق الكلاسيك والاقتناء وأنها ذات تاريخ وقيمة قبل ما تكون وسيلة مواصلات.

وأوضح أن رخصة السيارة باسم نجل الشعراوي عبد الرحيم وأنه قام بشرائها من أحد المعارض بمحافظة الدقهلية، موضحا أن السيارة نادرة ضمن ١٠ سيارات فقط في مضر.

وتابع أن سعرها يصل إلي 600 ألف جنيه وأن أسرة الشيخ الشعراوي ظلت محتفظة بها حتي عام 2024 وقاموا ببيعها.