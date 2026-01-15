امتحانات الشهادة الإعدادية.. ضبط طالبة سربت امتحان الدين وطالب يصيب زميله بمدرسة في المنوفية

شهد أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية تداول ورقة امتحان التربية الدين علي أحد جروبات تليجرام والخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وتبين من الفحص أنها تخص طالبة باللجنة الفرعية رقم (2) بمدرسة الشهيد المالكي (ت. أ رقم (371) التابعة لإدارة سرس الليان التعليمية؛ فقد تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة طالبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحويلها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بجميع الطلاب الالتزام التام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو سمعية داخل لجان الامتحانات، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

كما تناشد المديرية أولياء الأمور ضرورة التعاون الكامل مع الجهات لتعليمية، وتوعية أبنائهم بخطورة مخالفة التعليمات، حرصاً على مصلحة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وخلال الامتحانات ورد إخطار من لجنة سنتريس الإعدادية رقم (97) بأن طالب قام بضرب طالب آخر مما تسبب في جرح قطعي فوق الكوع الأيسر وتم عمل الإسعافات اللازمة بمعرفة الزائرة الصحية وابلغ أمن الإدارة ونقطة شرطة النعناعية وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

وادي طلاب الشهاده الإعدادية اليوم اول ايام امتحانات نصف العام الدراسي بمحافظة المنوفية في مادتي التربية الدينية والتربية الفنية.