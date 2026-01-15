قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتحانات الشهادة الإعدادية.. ضبط طالبة سربت امتحان الدين وطالب يصيب زميله بمدرسة في المنوفية

امتحانات.. صورة ارشيفية
امتحانات.. صورة ارشيفية
مروة فاضل

شهد أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية تداول ورقة امتحان التربية الدين علي أحد جروبات تليجرام والخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية. 

وتبين من الفحص أنها تخص طالبة باللجنة الفرعية رقم (2) بمدرسة الشهيد المالكي (ت. أ رقم (371) التابعة لإدارة سرس الليان التعليمية؛ فقد تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة طالبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحويلها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بجميع الطلاب الالتزام التام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو سمعية داخل لجان الامتحانات، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

كما تناشد المديرية  أولياء الأمور ضرورة التعاون الكامل مع الجهات لتعليمية، وتوعية أبنائهم بخطورة مخالفة التعليمات، حرصاً على مصلحة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

 وخلال الامتحانات ورد إخطار من لجنة سنتريس الإعدادية رقم (97) بأن طالب قام بضرب طالب آخر مما تسبب في جرح قطعي فوق الكوع الأيسر وتم عمل الإسعافات اللازمة بمعرفة الزائرة الصحية وابلغ أمن الإدارة ونقطة شرطة النعناعية وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية. 

وادي طلاب الشهاده الإعدادية اليوم اول ايام امتحانات نصف العام الدراسي بمحافظة المنوفية في مادتي التربية الدينية والتربية الفنية. 

المنوفية محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية تعليم المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

لماذا حدثت رحلة الإسراء والمعراج ليلا؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم

بحضور الأزهري والقيادات الدينية.. وزارة الأوقاف تحتفل بلية الإسراء والمعراج

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد