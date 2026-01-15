قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية.. صور

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

في لقاء إنساني ولفتة طيبة تعكس حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بــ80 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

 يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين لتقديم كافة أوجه الرعاية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ،الدكتور حسن درويش رئيس الادارة المركزية الازهرية ،الدكتور هشام ابراهيم مدير عام الوعظ ورئيس لجان الفتوي ، عادل امام مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، مدير عام شئون مكتب المحافظ ،مدير العلاقات العامة والاعلام ،مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي.

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه مع الحالات، بتوزيع مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة اجمالية تجاوزت 750  ألف جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ، مشيراً إلي أن بابه مفتوح دائما للجميع ويحرص دائماً على التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حلها وتقديم يد العون والمساعدة وخاصة للحالات الإنسانية والمرضية. 

وخلال اللقاء استمع  محافظ المنوفية لكافة مطالب وشكاوي المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وكلف مدير مديرية الصحة  باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 25 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والتأمين الصحي ومستشفى الجراحات المتخصصة وقويسنا وأشمون والسادات والباجور ومنوف ،وكذاً اتخاذ اجراءات عاجلة لحالة تحتاج الى تدخل جراحى ،كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 11حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد  20  أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف مدير مديرية العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية. 

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفته الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

المنوفية محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية لقاء المواطنين مساعدات

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

