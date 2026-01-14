بعد أسبوع من وفاة نجله.. الأب يلحق بابنه حزنا عليه في المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية الفرعونية بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان الحاج عمر مجاهد بعد اسبوع من وفاة ابنه المهندس احمد.

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي المتوفي من مسجد القرية وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية.

وأكد اهالي القرية، ان الحاج عمر مجاهد رحل بعد اسبوع من وفاة نجله المهندس احمد وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتابع الاهالي ان الحاج عمر تاثر كثيرا بعد وفاة نجله الوحيد المهندس احمد الذي كان يتصف بحسن الخلق والاخلاق والسمعة الطيبة.

​ وتابع الاهالي، ان الحاج عمر اصابته وعكه صحية عقب وفاة نجله ليلحق به بعد اسبوع من وفاته.

​واوضح الاهالي، ان الاب كان متعلقا بنجله كثيرا حيث انه لم يرزق سوي به هو وشقيقته والجميع في حالة حزن كبيرة لوفاتهم.