المنوفية.. الإجراءات التنظيمية النهائية لغلق كوبري مبارك بشبين الكوم

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التنظيمية النهائية لغلق كوبري مبارك بشبين الكوم، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة منتصف يناير الجاري.

وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، إدارة مرور المنوفية ، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والإدارة الاستراتيجية والمستشار الهندسي بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للمرور والأجهزة التنفيذية بوضع خطة مرورية متكاملة توفر مسارات بديلة آمنة تضمن سيولة الحركة ومنع حدوث أي اختناقات مرورية بالمنطقة تزامناً مع أعمال الغلق، كما تم استعراض المحاور البديلة وخطوط سير المركبات خلال فترة الغلق.

على أن يتم فتح كوبري عمر أفندي اتجاهين ( ملاكي ، تاكسي ) وتيسير حركة المرور بمنطقة كوبري فينسيا ، ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل مدينة شبين الكوم خلال فترة الغلق الكلي باستثناء سيارات السلع التموينية والمواد البترولية والمطاحن.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف التواجد الميداني لرجال المرور وتزويد كافة الطرق والمسارات البديلة باللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لتيسير حركة المركبات والمواطنين، والمتابعة الدقيقة والميدانية لأعمال الصيانة على مدار الساعة لتذليل أية عقبات وضمان سرعة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة تشغيل الكوبري أمام الحركة المرورية بشكل مطور وآمن.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات والمسارات البديلة المعلنة ، مؤكدًا أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.