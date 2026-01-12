الخميس | انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية .. اعرف الجدول

تنطلق الخميس المقبل امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.

واكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، انه تم الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويوفر المناخ الآمن والمناسب داخل اللجان الامتحانية.

وأكد صلاح على ضرورة الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء الامتحانات، والانضباط الكامل داخل اللجان، والتطبيق الحاسم للإجراءات القانونية حيال أي محاولات غش أو إخلال بسير الامتحان، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

كما شدّد على أهمية التحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجان، وتوفير الهدوء والانضباط، وحسن معاملة الطلاب واحتوائهم نفسياً.

وأشار إلى ضرورة سرعة التواصل مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية والمديرية في حال حدوث أي طارئ، والتعامل الفوري مع المشكلات بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية دون معوقات.