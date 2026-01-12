محافظ المنوفية يلتقى رب أسرة حريق "جهاز عروس سرسنا" ويقرر صرف مساعدات لهم

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، والد عروس سرسنا بمركز ومدينة الشهداء إثر تعرض منزلهم لحريق التهم تجهيزات ابنتهم " جهاز العروس"، تأكيداً منه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المحافظة للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وعلى الفور ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية وعينية عاجلة مع التنسيق الكامل مع إحدى منظمات المجتمع المدني لإمكانية توفير جهاز عروس لابنتهم دعماً لهم والوقوف بجانبهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

هذا وأعرب رب الأسرة عن سعادته بحرص محافظ المنوفية على التواصل معهم والاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية على الاستجابة الفورية ودعمه الكامل لكافة الحالات الإنسانية وفتح قنوات اتصال لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات والعمل على إيجاد حلول فورية لها.