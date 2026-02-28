تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل، موضحًا أن صفارات الإنذار بمثابة إنذار استباقي لإعداد الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد جيش الاحتلال، بإغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة في إسرائيل.



أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.



وعقب الإعلان عن انطلاق الهجوم.. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر خاص يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة وفورية في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



ودعا كاتس الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في الأماكن المحمية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة ضد إسرائيل في الوقت القريب.