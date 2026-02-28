تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في تل أبيب

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت، بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

وأغلقت إسرائيل، مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك.