الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
أخبار العالم

تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في تل أبيب

GPS
GPS
ناصر السيد

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت، بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

وأغلقت إسرائيل، مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك.

سكان تل أبيب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران الضربات الإسرائيلية الأمريكية اغلاق المجال الجوي الاسرائيلي الهجوم الاسرائيلي ضد ايران تعطل جي بي اس نظام تحديد المواقع العالمي

