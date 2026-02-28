تعرض 4 قواعد أمريكية رئيسية لهجوم إيراني كبير في أربعة دول خليجية

أعلنت وكالة فارس، أن 4 قواعد أمريكية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات تتعرض لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري.

وذكرت أ.ف.ب، أنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت رويترز، إنه سمع دوي انفجار جديد في أبوظبي.

وقالت وكالة أ.ف.ب: دوي انفجارات جديدة في المنامة.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني: العمليات الجوية الأمريكية الصهيونية استهدفت البلاد خلال عملية التفاوض.

وتابع مجلس الأمن القومي الإيراني: العدو يعتقد أن إيران ستستسلم مقابل عدوانه الجبان.

وأضاف مجلس الأمن القومي الإيراني: قواتنا المسلحة بدأت ردا ساحقا على العدوان.