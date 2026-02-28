هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب

هل سيحاسب الرجل على حجاب زوجته؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: يجب على الرجل أن يبين لزوجته حكم الحجاب ووجوبه وأنها تكون آثمة لو لم تلبس الحجاب ويقوم بدوره كاملا في نصحها وتوجيهها وشرح الأمر لها والتلطف معها ونحو ذلك.

وتابع خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: فلو استجابت فيثاب وتثاب، ولو لم تستجب فيثاب وتعاقب على هذه المخالفة الشرعية، وليس عليه من عقابها شيء.

هل يحاسب الزوج على لبس زوجته وخروجها بالمكياج؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزوج لا يحاسب على ما تقترفه الزوجة من ذنوب بسبب اللبس أو المكياج وخروجها به بعد توجيه النصيحة لها.



حكم وضع المكياج خارج المنزل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج من المنزل ولا حرمانية عليها إذا فعلت ذلك.



واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل؟» بما روي عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» رواه أبو داوود (4104).



وشدد الدكتور شوقي علام، على أنه لا يجوز للمرأة -إذا كانت خارج المنزل- أن تضع أي أشياء تلفت الأنظار إليها.



هل يجوز صلاة المرأة بمكياج؟

العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.



أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.