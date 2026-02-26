زكاة الفطر.. هل يجوز للزوجة القادرة إخراجها عن زوجها وأبنائها؟

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة الفطر عن زوجها وأبنائها؟.. سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق من سيدة خلال لقاء تلفزيوني.

وأجاب د. علام قائلا: زكاة الفطر تمثل عبادة جليلة وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن ارتباطها بفريضة الصوم يمنحها مكانة خاصة وتكريمًا إلهيًا، استناداً إلى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وفي إجابته على تساؤل حول حكم إخراج المرأة الثرية لزكاة الفطر في حال كان زوجها لا يعمل، أوضح فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» عبر قناة صدى البلد، أن ذلك جائز شرعاً.

وأشار إلى أن زكاة الفطر شُرعت على كل مسلم بلا استثناء، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وسواء كان من سكان الحضر أو البوادي، بل إنها تُفرض على كل من يملك قوت يومه حتى وإن كان فقيراً.

لماذا فرض الله عز وجل زكاة الفطر

وعن الحكمة من تشريعها، أفاد المفتي بأن الله جعلها وسيلة لتطهير النفس من الشح والأخلاق الذميمة، وتنقيةً للصيام مما قد يشوبه من لغو أو رفث، فضلاً عن كونها تكميلاً للأجر ومواساة للمساكين لإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وهي مظهر من مظاهر شكر نعمة الله على إتمام الصيام والقيام، ووسيلة لنشر المحبة والترابط بين فئات المجتمع.

حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها الخاص

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال سيدة متزوجة حديثاً وتمتلك مالاً خاصاً وتسأل: "هل أخرج زكاة الفطر من مالي أم يكفي ما يخرجه زوجي المقتدر عني؟".

وجاء رد الدار موضحاً أن الأصل في زكاة فطر المرأة أنها تجب على من تقع عليه مسؤولية نفقتها شرعاً، كالزوج أو الأب أو الابن. وفي حال تعثر هؤلاء، يتوجب عليها إخراجها عن نفسها بشرط امتلاكها ما يزيد عن قوت يومها.

واستندت الدار في فتواها إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ".

كما استشهدت بقول الإمام مالك في "الموطأ" بأن الرجل يؤدي الزكاة عمن يضمن نفقته، وبما ذكره الإمام النووي في "روضة الطالبين" من أن وجوب الفطرة يتبع وجوب النفقة بسبب الملك أو النكاح أو القرابة.

وبناءً على ذلك، فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها ما دام ميسور الحال، ويكفي ما يخرجه عنها حتى وإن كانت هي ميسورة أو غنية.

قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان

وعلى صعيد متصل، جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على جواز إخراج زكاة الفطر شرعاً منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى قبيل صلاة العيد. وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجرياً قد حُددت بـ 35 جنيهاً كحد أدنى عن كل فرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن أراد التطوع بمبلغ أكبر لتعظيم المنفعة للفقراء والمحتاجين.