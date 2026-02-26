قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زكاة الفطر.. هل يجوز للزوجة القادرة إخراجها عن زوجها وأبنائها؟

د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق
د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق
عبد الرحمن محمد

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة الفطر عن زوجها وأبنائها؟..  سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق من سيدة خلال لقاء تلفزيوني.

وأجاب د. علام قائلا: زكاة الفطر تمثل عبادة جليلة وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن ارتباطها بفريضة الصوم يمنحها مكانة خاصة وتكريمًا إلهيًا، استناداً إلى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».
وفي إجابته على تساؤل حول حكم إخراج المرأة الثرية لزكاة الفطر في حال كان زوجها لا يعمل، أوضح فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» عبر قناة صدى البلد، أن ذلك جائز شرعاً. 

وأشار إلى أن زكاة الفطر شُرعت على كل مسلم بلا استثناء، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وسواء كان من سكان الحضر أو البوادي، بل إنها تُفرض على كل من يملك قوت يومه حتى وإن كان فقيراً.

لماذا فرض الله عز وجل زكاة الفطر 
وعن الحكمة من تشريعها، أفاد المفتي بأن الله جعلها وسيلة لتطهير النفس من الشح والأخلاق الذميمة، وتنقيةً للصيام مما قد يشوبه من لغو أو رفث، فضلاً عن كونها تكميلاً للأجر ومواساة للمساكين لإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وهي مظهر من مظاهر شكر نعمة الله على إتمام الصيام والقيام، ووسيلة لنشر المحبة والترابط بين فئات المجتمع.
حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها الخاص
وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال سيدة متزوجة حديثاً وتمتلك مالاً خاصاً وتسأل: "هل أخرج زكاة الفطر من مالي أم يكفي ما يخرجه زوجي المقتدر عني؟".

 وجاء رد الدار موضحاً أن الأصل في زكاة فطر المرأة أنها تجب على من تقع عليه مسؤولية نفقتها شرعاً، كالزوج أو الأب أو الابن. وفي حال تعثر هؤلاء، يتوجب عليها إخراجها عن نفسها بشرط امتلاكها ما يزيد عن قوت يومها.
واستندت الدار في فتواها إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ". 

كما استشهدت بقول الإمام مالك في "الموطأ" بأن الرجل يؤدي الزكاة عمن يضمن نفقته، وبما ذكره الإمام النووي في "روضة الطالبين" من أن وجوب الفطرة يتبع وجوب النفقة بسبب الملك أو النكاح أو القرابة.
وبناءً على ذلك، فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها ما دام ميسور الحال، ويكفي ما يخرجه عنها حتى وإن كانت هي ميسورة أو غنية.
قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان 
وعلى صعيد متصل، جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على جواز إخراج زكاة الفطر شرعاً منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى قبيل صلاة العيد. وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجرياً قد حُددت بـ 35 جنيهاً كحد أدنى عن كل فرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن أراد التطوع بمبلغ أكبر لتعظيم المنفعة للفقراء والمحتاجين.

زكاة الفطر حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر موعد زكاة الفطر شوقي علام قيمة زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة إدخال هاتف لمحبسها لـ5 مارس

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بإزالة 30 حالة تعد على الزراعات

حادث تصادم أسيوط الجديدة

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد