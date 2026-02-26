رئيس جامعة الأزهر يتفقد طب البنين والبنات بدمياط.. ويوجه بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين

قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة إلى محافظة دمياط، تفقد خلالها كليتي الطب للبنين والبنات.

يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب للبنين، والدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات، والدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية الطب للبنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء مجاهد، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب للبنات نائب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور أحمد عمران، نائب مدير عام مستشفي جامعة الازهر بدمياط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في الكليتين.

وخلال الجولة، أشاد رئيس الجامعة بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى جامعة الأزهر بدمياط للمترددين عليها في مختلف المجالات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الجهود التي تبذل تعزز مكانة جامعة الأزهر في المجالات الطبية جنبًا إلى جنب مع تميزها في القطاعات العربية والشرعية.