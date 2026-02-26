قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
إرتحت ياحبيبي.. صلاح عبدالله ناعيا ياسر صادق: عشرة العمر الجدع الأصيل

ياسر صادق
ياسر صادق
محمد بدران   -  
يارا أمين

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان والمخرج ياسر صادق الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه علي "x": "إرتحت يا ياسر..إرتحت ياحبيبي..في الفترة الأخيرة كنت بدعيلك بالراحة ياعشرة العمر ياجدع ياأصيل..صبرك العظيم على ألامك ومعاناتك طريقك للنعيم الخالد بعفوه وكرمه ورحمته يوم ميلادنا واحد ١/٢٥ بس إنت أصغر مني بـ 8 سنين وياريت تعذرني لإني مش قادر أتوقف عن البكاء ياحبيبي دموع قلبي بتدعيلك ياأغلى الغاليين فأرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الكبير ‎ياسر صادق ".

وأعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان ياسر صادق ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها "ستظل معي حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديق عمري".

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

