إرتحت ياحبيبي.. صلاح عبدالله ناعيا ياسر صادق: عشرة العمر الجدع الأصيل

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان والمخرج ياسر صادق الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه علي "x": "إرتحت يا ياسر..إرتحت ياحبيبي..في الفترة الأخيرة كنت بدعيلك بالراحة ياعشرة العمر ياجدع ياأصيل..صبرك العظيم على ألامك ومعاناتك طريقك للنعيم الخالد بعفوه وكرمه ورحمته يوم ميلادنا واحد ١/٢٥ بس إنت أصغر مني بـ 8 سنين وياريت تعذرني لإني مش قادر أتوقف عن البكاء ياحبيبي دموع قلبي بتدعيلك ياأغلى الغاليين فأرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الكبير ‎ياسر صادق ".

وأعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان ياسر صادق ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها "ستظل معي حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديق عمري".

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.