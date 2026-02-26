قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
أصل الحكاية

العلماء يرصدون 4 كويكبات عملاقة تهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

كويكب يقترب من الأرض
كويكب يقترب من الأرض
أحمد أيمن

في أعماق الفضاء الشاسع، تتحرك بلا توقف مليارات الأجرام السماوية من نجوم وكواكب ومذنبات وكويكبات، بعضها يمر بسلام بعيداً عن الأرض، بينما يثير بعضها الآخر قلق العلماء بسبب احتمالية اصطدامه بكوكبنا.

ورغم أن الغلاف الجوي للأرض يحميها يومياً من عدد كبير من الصخور الفضائية الصغيرة التي تحترق قبل وصولها إلى السطح، فإن الخطر الحقيقي يكمن في الكويكبات الضخمة التي يتجاوز قطرها 10 كيلومترات، إذ إن اصطدام جسم بهذا الحجم قد يؤدي إلى دمار عالمي هائل، شبيه بالحدث الذي تسبب في انقراض الديناصورات قبل نحو 66 مليون سنة. 

كويكبات عملاقة تهدد الأرض

حالياً، يرصد العلماء أربعة كويكبات عملاقة قريبة نسبياً من الأرض، لكنها لا تشكل تهديداً مباشراً لأنها لا تعبر مدارها، إلا أن هناك تهديدا غير مباشرا قد يصيب الأرض بحسب العلماء.

ويُعد الكويكب “غانيميد 1036” الأكبر بينها، حيث يبلغ قطره نحو 35 كيلومتراً، بينما تصل أقرب مسافة بينه وبين الأرض إلى 0.34 وحدة فلكية، أي ما يعادل أكثر من 130 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. 

ويأتي بعده الكويكب “دون كيشوت 3552” بقطر يبلغ نحو 19 كيلومتراً، يليه “إيروس 433” بقطر يصل إلى 16 كيلومتراً، ثم “إيرك 4954” بقطر يقدر بـ11 كيلومتراً. ورغم ضخامة هذه الأجسام، فإن مساراتها المدارية تبقيها على مسافات آمنة نسبياً من كوكب الأرض. 

متى تشكل الكويكبات خطرا؟

يصنّف العلماء أي كويكب على أنه خطر محتمل إذا كانت المسافة بين مداره ومدار الأرض أقل من 0.05 وحدة فلكية، أي نحو 7.5 ملايين كيلومتر، وهو ما لا ينطبق على هذه الأجسام الأربعة، إذ تقع جميعها خارج نطاق الخطر. 

في المقابل، يُعد الكويكب “توتاتيس 4179” أكبر جسم مصنف حالياً ضمن قائمة الأجسام الخطرة المحتملة، رغم أن قطره يبلغ نحو 2.5 كيلومتر فقط، وذلك بسبب قرب مساره النسبي من الأرض.

وتشير التقديرات إلى أن العلماء لم يكتشفوا حتى الآن سوى نسبة صغيرة من الأجسام القريبة من الأرض التي يتجاوز قطرها كيلومتراً واحداً، رغم تسجيل أكثر من 40 ألف جسم فضائي حتى الآن. أما الكويكبات التي يبلغ قطرها نحو 140 متراً، والمعروفة باسم “مدمّرات المدن”، فهي تمثل تهديداً محلياً كبيراً، وقد تم رصد ما يقرب من نصف عددها المتوقع. 

وفي مواجهة هذه المخاطر المحتملة، يعمل العلماء على تطوير تقنيات قادرة على تغيير مسار الكويكبات الخطرة، بينما يبقى الاكتشاف المبكر هو خط الدفاع الأول لحماية الأرض من أي تهديد قادم من السماء. 

