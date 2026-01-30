قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

حذر علماء فلك، ممزوجين بين القلق والحماسة العلمية، من سيناريو فضائي غير مألوف يتمثل في احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بسطح القمر، في حدث قد يحمل مخاطر غير مباشرة على الأرض، لكنه في الوقت ذاته قد يشكّل فرصة علمية استثنائية لا تتكرر إلا نادرًا.

من تهديد الأرض إلى هدف قمري

في البداية، أثار الكويكب 2024 YR4 مخاوف من احتمال اصطدامه بكوكب الأرض، قبل أن تنجح الحسابات الفلكية في استبعاد هذا السيناريو. إلا أن دراسات حديثة أعادت تسليط الضوء على مساره، مشيرة إلى وجود احتمال ضعيف – يقدَّر بنحو 4% – لاصطدامه بالقمر في 22 ديسمبر 2032.

طاقة تصادمية تعادل انفجارًا نوويًا

وبحسب دراسة علمية نُشرت على منصة arXiv، أوضح الباحث ييفان هي من جامعة تسينغهوا الصينية، برفقة فريقه البحثي، أن اصطدام كويكب يبلغ قطره نحو 60 مترًا بالقمر قد يطلق طاقة هائلة تعادل انفجارًا نوويًا حراريًا متوسط الشدة، تفوق بملايين المرات آخر اصطدام كبير رُصد على سطح القمر عام 2013.

مختبر طبيعي لفهم القمر من الداخل

ويرى العلماء أن وقوع هذا الحدث سيحول القمر إلى مختبر طبيعي مفتوح، يتيح دراسة جيولوجيته وبنيته الداخلية ونشاطه الزلزالي وتركيبه الكيميائي عبر بيانات حقيقية، بدل الاعتماد على النماذج والمحاكاة الحاسوبية فقط.

كما يتوقع أن يحدث الاصطدام في وضح النهار، ما يجعله مرئيًا بوضوح من مساحات واسعة في منطقة حوض المحيط الهادئ.

فوهة عملاقة وزلزال قمري

وتشير التقديرات إلى أن الاصطدام قد يخلف فوهة بعرض يقارب كيلومترًا واحدًا وعمق يصل إلى 260 مترًا، تتوسطها بركة من الصخور المنصهرة بعمق يقارب 100 متر، تظل مرئية لعدة أيام.

كما سيؤدي الحدث إلى حدوث زلزال قمري بقوة 5 درجات، ما يمنح العلماء فرصة نادرة لاستخدام أجهزة قياس الزلازل الحالية لاستكشاف باطن القمر بشكل مباشر.

مراصد فضائية تترقب الحدث

ويؤكد الباحثون أن توجيه مراصد عملاقة، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، نحو موقع الاصطدام قد يوفر بيانات غير مسبوقة حول تشكل الفوهات القمرية وتحول الصخور إلى بلازما تحت تأثير طاقة هائلة.

حطام قد يصل إلى الأرض

ومن المتوقع أن يؤدي الاصطدام إلى إطلاق سحابة ضخمة من الحطام القمري، قد ينجو منها ما يصل إلى 400 كيلوغرام أثناء عبوره الغلاف الجوي للأرض، في مشهد سماوي قد يظهر على هيئة مئات الكرات النارية في الساعة، يمكن رصدها بالعين المجردة.

ويرى بعض العلماء أن هذه الظاهرة قد تتيح فرصة نادرة لجمع عينات من القمر دون الحاجة إلى إرسال بعثات فضائية مكلفة.

مخاطر محتملة وتحذيرات جدية

في المقابل، حذر الباحثون من أن تساقط الحطام قد يشكل خطرا على مناطق مأهولة، لا سيما في أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، فضلًا عن احتمالات تهديد الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، وارتفاع خطر ما يُعرف بـمتلازمة كيسلر.

هل يتدخل الإنسان لتغيير المسار؟

أمام هذه الاحتمالات، يدرس العلماء إمكانية تنفيذ مهمة لتحويل مسار الكويكب، على غرار تجربة DART التي نفذتها وكالة ناسا سابقًا ورغم أن احتمال الاصطدام لا يزال ضعيفا، يؤكد الباحثون أن دراسة جميع السيناريوهات تبقى ضرورية، في ظل حدث قد يجمع بين أعظم الفرص العلمية وأخطر التحديات في آن واحد.

علماء فلك احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 اصطدام الكويكب 2024 YR4 بسطح القمر سيناريو فضائي هدف قمري الكويكب 2024 YR4 تلسكوب جيمس ويب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

حمزة

موعد إعلان برشلونة صفقة حمزة عبد الكريم من الأهلي

خالد الغندور

الغندور يعقد مقارنة بين أزمة إمام عاشور وموقف عبد الله السعيد مع الزمالك

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد