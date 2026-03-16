يبحث المواطنين في مصر عن عدد أيام شهر رمضان الكريم، وهل سيكون 29 أم 30 يوما، وذلك لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بدقة والاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المهمة.

هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟

الرؤية الشرعية للهلال

تعتمد الدول الإسلامية رسميا على الرؤية الشرعية للهلال لإعلان بداية الشهور الهجرية ونهايتها، حيث يتم استطلاع الهلال باستخدام العين المجردة أو من خلال التلسكوبات بواسطة لجان شرعية وفلكية متخصصة.

الحسابات الفلكية

تعتمد المراصد الفلكية على حساب لحظة ولادة الهلال وإمكانية رؤيته في السماء، وتعد هذه الحسابات دقيقة بدرجة كبيرة في تقدير بدايات الأشهر الهجرية وعدد أيامها المتوقع، لكنها تظل تقديرات علمية استرشادية لا تحل محل الرؤية الشرعية المعتمدة.

موعد استطلاع هلال شوال 2026

من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هجريا مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، وذلك لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتتولى دار الإفتاء المصرية مهمة استطلاع الهلال عبر لجان شرعية وفلكية منتشرة في عدد من المحافظات والمراصد المختلفة على مستوى الجمهورية، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية عقب صلاة المغرب في بيان رسمي.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 29 رمضان، يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط، ويوافق أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيكمل شهر رمضان 30 يوما، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت 21 مارس 2026.

عدد أيام شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن يكون 29 يوما فقط، ما يعني أن الشهر الكريم سيأتي هذا العام ناقصا يوما واحدا عن الحد الأقصى لعدد أيام الأشهر الهجرية.

وبحسب التقديرات الفلكية، فإن آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447 هجريا، ويعد هذا اليوم أيضا أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، إذ تصل مدة الصيام فيه إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2026

وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحا وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مع اختلاف مواعيد الصلاة بين المحافظات بفارق دقائق قليلة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.