الشراكة المصرية الإماراتية.. كيف أعادت تشكيل موازين الاقتصاد والنفوذ في المنطقة؟

على مدار العقود الماضية، نجحت العلاقات المصرية الإماراتية في التحول من مجرد شراكة عربية تقليدية إلى نموذج متكامل للتعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي، لتصبح إحدى أكثر العلاقات تأثيرا في المشهد الإقليمي.

وبينما تتسارع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، تبرز القاهرة وأبوظبي باعتبارهما شريكين رئيسيين يسهمان في إعادة رسم ملامح الاقتصاد والسياسة في المنطقة.

شراكة اقتصادية تتجاوز الأرقام

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة حجم التبادل التجاري وتدفقات استثمارية ضخمة عززت مكانة الإمارات كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وقد امتدت الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والموانئ والنقل والسياحة، ما جعلها ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية المصرية.

ولم تعد الاستثمارات الإماراتية تقتصر على ضخ رؤوس الأموال فقط، بل أصبحت شريكا مباشرا في تنفيذ مشروعات كبرى ساهمت في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي شهد توسعًا مستمرا خلال السنوات الأخيرة.

رأس الحكمة.. نقطة تحول تاريخية

مثلت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري نقطة تحول فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ عكست حجم الثقة الإماراتية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى طويلة الأجل.

كما ساهمت الصفقة في توفير تدفقات نقدية كبيرة دعمت الاقتصاد المصري، وأرسلت رسائل إيجابية للأسواق والمؤسسات الدولية بشأن جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الضخمة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تنسيق سياسي في الملفات الإقليمية

إلى جانب البعد الاقتصادي، تحظى العلاقات المصرية الإماراتية بأهمية سياسية واستراتيجية كبيرة، إذ يتبنى البلدان رؤية متقاربة تجاه العديد من القضايا الإقليمية، سواء ما يتعلق بالحفاظ على استقرار الدول الوطنية أو دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

وتحرص القاهرة وأبوظبي على استمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر، انطلاقا من قناعة مشتركة بأهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تحالف للاستقرار والتنمية

وتجاوزت الشراكة المصرية الإماراتية مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية لتتحول إلى محور إقليمي مؤثر يجمع بين الثقل السياسي المصري والإمكانات الاقتصادية الإماراتية، وهو ما منح البلدين قدرة أكبر على التأثير في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

كما ساهم هذا التقارب في تعزيز فرص التعاون العربي في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

علاقات يقودها توافق سياسي قوي

وتعكس اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات بين البلدين ووجود إرادة سياسية واضحة لدفع التعاون المشترك إلى مستويات أكثر تقدما.

وقد أسهم هذا التوافق السياسي في تسريع وتيرة المشروعات المشتركة وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية، بما جعل العلاقات المصرية الإماراتية واحدة من أكثر العلاقات العربية استقرارا وتأثيرا خلال السنوات الأخيرة.

نحو مرحلة جديدة من الشراكة

ومع استمرار التحديات الإقليمية والدولية، تبدو العلاقات المصرية الإماراتية مرشحة لمزيد من التوسع والتطور، سواء على مستوى الاستثمارات أو التعاون السياسي والاستراتيجي، فالشراكة بين القاهرة وأبوظبي لم تعد مجرد علاقة بين دولتين، بل أصبحت نموذجا لتحالف عربي يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية وصياغة توازنات جديدة في منطقة تشهد تغيرات متسارعة.

وبين قوة الاقتصاد ونفوذ السياسة، تواصل مصر والإمارات بناء شراكة تتجاوز حدود المصالح الثنائية، لتصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في رسم مستقبل المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة شراكة استراتيجية راسخة، وقامت على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر، ووحدة الرؤية تجاه قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف البرديسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه خلال السنوات الأخيرة أثبتت القاهرة وأبوظبي أن التعاون العربي الفعال قادر على مواجهة التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتكامل.

وأشار البرديسي، إلى أن مصر والإمارات تمثلان نموذجا لعلاقة عربية تجاوزت حدود المجاملات الدبلوماسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، فكلما اشتدت التحديات في المنطقة ازداد التنسيق بين البلدين، لأن استقرار مصر قوة للإمارات واستقرار الإمارات قوة لمصر والعلاقة بينهما أصبحت أحد أعمدة التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم: "حين تتحدث القاهرة وأبوظبي بصوت واحد فإن الرسالة تكون دائما لصالح الاستقرار والتنمية وحماية الدولة الوطنية العربية.. العضد بالعضد يشتد والسيل من إتحاد قوة مصر والامارات، قوة الشركاء الأشقاء تتضاعف عندما يعملون معا وهو ما ينطبق على العلاقات المصرية الإماراتية التي تجاوزت التعاون التقليدي إلى التنسيق الاستراتيجي العلاقة بين مصر والإمارات تشبه النخلة والنيل، فالنخلة تعطي الثمر والنيل يمنح الحياة

وكلما التقيا ازداد الخير واتسعت دوائر الاستقرار والتنمية".

من جانبه، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه الزيارة تعكس مستوى التقارب المتنامي والعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مصر والإمارات، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بما يعكس قوة الشراكة بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيزها بصورة مستمرة.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات متسارعة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الدول العربية المحورية، وفي مقدمتها مصر والإمارات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والتعامل مع القضايا والتحديات المشتركة برؤية موحدة.

وأشار فهمي، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا متميزا للتعاون والتكامل العربي، حيث نجح البلدان في بناء شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، كما تؤكد هذه الزيارة حرص الجانبين على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

واختتم: "اللقاءات الأخوية المتواصلة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وتؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لدفع مسيرة التعاون إلى آفاق أرحب، وقد انعكس ذلك بشكل واضح في تنامي الاستثمارات الإماراتية داخل مصر في العديد من القطاعات الحيوية، إذ تعد الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، وهو ما يجسد متانة العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة بين الجانبين".