سفير الإمارات بالقاهرة: زيارة بن زايد لمصر تجسد عمق العلاقات التاريخية ووحدة الرؤية بين البلدين

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، حمد الزعابي، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال الزعابي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القاهرة تتجدد فيها معاني الأخوة وتترسخ قيم الحكمة والرؤية المشتركة"، مشيرًا إلى أن الزيارة تمثل امتدادا لعلاقة تاريخية صاغتها الثقة ورسختها المواقف المشتركة، وحفظتها المحبة المتبادلة بين الشعبين الإماراتي والمصري.

وأضاف أن اللقاء يؤكد أن الشراكات الراسخة تُبنى على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف، والإيمان بأن التنمية والاستقرار يمثلان الأساس الحقيقي لازدهار الأوطان، لافتا إلى أن الإمارات ومصر تمضيان دائمًا برؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر إشراقا يجمع بين الطموح والحكمة والعمل المشترك.

واختتم السفير الإماراتي منشوره بالدعاء بأن يحفظ الله الإمارات ومصر، ويديم على قيادتيهما التوفيق والسداد، وعلى شعبيهما الأمن والرخاء والازدهار.