رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بقرب عيد الفطر ويشيد بتجديد الثقة في قيادته للمحافظة

ميرنا رزق

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة إلى مقر ديوان عام محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، بمشاركة وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، وبحضور عدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن خالص تهانيه له بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية ، متمنيًا له دوام التوفيق في مواصلة جهوده لخدمة المصريين ودعم التنمية.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي عمق العلاقات التي تجمع الطائفة الإنجيلية بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تقوم على أسس وطنية راسخة، قوامها المحبة والعمل المشترك بين جميع أبناء الوطن.

وأضاف:
"إن الأمن والأمان قيمة عظيمة في حياة المصريين، وهي نعمة نشكر الله عليها دائمًا. نحن نحب بلادنا، فمصر غالية علينا جميعًا، ونشكر الله من أجلها، ونصلي باستمرار طالبين دوام السلام."

من جانبه، رحّب الدكتور إبراهيم صابر بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة واعتزازه بهذه الزيارة، قائلًا:
"سعيد جدًا بتشريفكم اليوم، ونعتز بهذه الزيارة الكريمة. فالشعب المصري نسيج واحد، تجمعه المحبة وروح الانتماء للوطن."

وأضاف محافظ القاهرة أن مثل هذه اللقاءات تعكس قوة النسيج الوطني وروح التلاحم التي تميز المجتمع المصري، وتؤكد عمق العلاقات القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين أبناء الوطن الواحد.

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
