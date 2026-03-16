ملحمة الدفاع الجوي.. السعودية تسحق وتدمر 70 صاروخا و450 مسيرة
الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
الإشراف العام
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

عبد العزيز جمال

أعلنت الحكومة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث تبدأ الإجازة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، وفق قرار رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، لتكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

ويهدف القرار إلى منح الموظفين قسطًا من الراحة خلال العيد، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

إجازة القطاع الخاص

وفي السياق نفسه، أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، من خلال كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026.

 وأوضح الوزير أن الإجازة تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026، وهي مدفوعة الأجر بالكامل، مشيرًا إلى أن القانون يسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل خلال هذه الفترة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

في حال تشغيل العامل خلال الإجازة، يستحق أجرًا مضاعفًا عن اليوم أو تعويضًا بيوم آخر بديل، بما يضمن حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.

الإطار القانوني للإجازة

وتنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على منح العامل الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الحكومة، بحد أقصى 13 يومًا في السنة. 

كما تسمح المادة نفسها لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل أجرًا مضاعفًا.

وفي الوقت ذاته، هناك فئات معينة لا يمكنها التمتع بهذه الإجازة بسبب طبيعة أعمالهم الحيوية وأهميتها الاجتماعية، ليتم تعويضهم بأيام بديلة أو أجر إضافي حسب ظروف العمل.

إجازة عيد الفطر

الفئات المحرومة من الإجازة

على الرغم من أن الإجازة تشمل معظم العاملين، فإن الحكومة حددت فئات حرصت على استمرار عملها خلال العيد لضمان تقديم الخدمات الأساسية، ومن بين هذه الفئات:

  • الأطباء والتمريض بالمستشفيات، لضمان استمرار الرعاية الصحية للمرضى.
  • رجال الشرطة وأفراد الحماية المدنية، لتأمين المواطنين وحفظ النظام.
  • الصحفيون ووسائل الإعلام، لضمان تغطية الأحداث والمستجدات خلال فترة العيد.
  • عمال المخابز ومحطات الوقود، لضمان توفير المواد الأساسية.
  • رجال الإسعاف وخدمات النقل الطارئة، للتعامل مع أي حالات طارئة.
  • خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لضمان استمرارية الخدمات العامة.
  • عمال النظافة، للحفاظ على البيئة العامة والمرافق خلال الإجازة.

وتتمتع هذه الفئات بحق تعويض إضافي سواء بأيام بديلة أو أجر إضافي وفقًا لقوانين العمل، وهو ما يضمن عدم حرمانهم من مستحقاتهم رغم اضطرارهم للعمل خلال الإجازة.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

إنفانتينو و أبو ريدة

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة مصطفى رياض

ياسر إبراهيم

مدافع الأهلي مهدد بالإيقاف.. اعرف السبب

تشيلسي

إصابة نجم تشيلسي وغيابه عن البلوز عدة أسابيع

بالصور

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد