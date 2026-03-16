أرخص خروجة في عيد الفطر

تتزايد عمليات البحث عن أماكن ترفيهية مناسبة لقضاء عطلة عيد الفطر مع العائلة والأصدقاء، بعيدا عن ازدحام الشوارع وارتفاع تكاليف التنزه.



وتضم القاهرة والجيزة عددا من الحدائق والأماكن المفتوحة التي توفر فسحة بسيطة وممتعة بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط، ما يجعلها خيارا مناسبا لقضاء يوم هادئ خلال إجازة العيد.

الحديقة اليابانية – حلوان



تتميز الحديقة اليابانية في حلوان بطابعها المعماري الفريد، إذ تضم 44 تمثالا وعددا من القوارب الصغيرة التي تسمح بالتجول في الممرات المائية داخل الحديقة، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط.

حديقة العبور – الزمالك



تقع حديقة العبور أمام حديقة الأسماك في حي الزمالك، وتعد من الأماكن المناسبة لقضاء فسحة سريعة وسط أجواء هادئة، حيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيها فقط، ما يجعلها مناسبة للزيارات العائلية.

الأتوبيس النهري



للباحثين عن تجربة مختلفة والاستمتاع بمناظر نهر النيل بعيدا عن ازدحام الطرق، يوفر الأتوبيس النهري رحلات بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، ويربط بين عدد من مناطق ومحافظات القاهرة الكبرى.

حديقة النيل – كورنيش المعادي



تطل حديقة النيل مباشرة على نهر النيل، وتستقبل الزوار يوميا بتذكرة دخول تبلغ 10 جنيهات، ما يجعلها خيارا مناسبا للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية خلال إجازة العيد.

حديقة الفنون – المنيل



تشتهر حديقة الفنون بألوانها الزاهية ومساحاتها الخضراء الواسعة، وتعد من الأماكن المميزة للاستجمام، حيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال، كما تتميز بقربها من محطتي مترو السيدة زينب والملك الصالح.

حديقة الأزهر



تعد حديقة الأزهر من أكبر الحدائق العامة في القاهرة، وتوفر للزوار مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على المدينة التاريخية، حيث تبلغ قيمة التذكرة 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال، وتفتح أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء.

الحديقة الدولية



تتميز الحديقة الدولية بالهدوء واتساع المساحات الخضراء، كما تضم حديقة حيوان صغيرة، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، ما يجعلها من الوجهات المناسبة للعائلات خلال عطلة عيد الفطر.

حديقة أم كلثوم – المنيل



تقع حديقة أم كلثوم في حي المنيل بجوار كوبري الجامعة والمسرح العائم، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات، وتعد من الأماكن الهادئة المناسبة لقضاء يوم ممتع ومختلف خلال إجازة عيد الفطر.

حديقة الحرية – الزمالك



تقع حديقة الحرية في قلب حي الزمالك، وتعد من الوجهات المناسبة للتنزه خلال عيد الفطر 2026، إذ تبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط.

وتتميز الحديقة بطابعها الذي يشبه المتحف المفتوح وسط الطبيعة، حيث تضم أشجارا نادرة وتماثيل لشخصيات مؤثرة في مصر والعالم، كما يمكن الوصول إليها بسهولة عبر محطة مترو الأوبرا.

حديقة الطفل – مدينة نصر



تعد حديقة الطفل في مدينة نصر من أبرز الأماكن المناسبة للعائلات، خاصة لمن يرغبون في قضاء يوم ممتع مع الأطفال، حيث تضم مساحات خضراء واسعة ومناطق للعب، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيها.